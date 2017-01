«Fragen Sie John McEnroe! Der weiss alles!»

Über drei Stunden lang lieferten sich Andreas Seppi (ITA) und Nick Kyrgios (AUS) in der 2. Runde des Australian Open einen wahren Schlagabtausch, ehe der Italiener den Entscheidungssatz mit 10:8 für sich entschied. Welch Enttäuschung für die australischen Fans!

Für Unterhaltung war aber weiterhin gesorgt, da sich Kyrgios bald den einheimischen Medien stellte. Und der 21-Jährige bewies da erneut, dass das Frage-Antwort-Spiel nicht unbedingt zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gehört.

Ein Reporter konfrontierte ihn mit der Aussage von TV-Kommentator und Tennislegende John McEnroe, Kyrgios hätte im Schlusssatz nicht mehr sein Bestes gegeben. Da wurde der Geschasste bissig: «Mein Körper war angeschlagen, es tat weh. Ich meine John McEnroe, war es John McEnroe? Gut für ihn. Tolle Karriere...»

Kyrgios zeigte sich aber durchaus auch selbstkritisch. So erklärte er, er habe sich in der Winterpause schlecht vorbereitet: «Vielleicht machte ich ein paar Dinge, die ich nächstes Mal nicht mehr tun werde. Vielleicht sollte ich die Vorbereitung tatsächlich ernst nehmen. Mein Körper ist nicht in guter Form.»

Offenbar hatte sich das Enfant terrible des Tennis im Dezember beim Basketballspielen am Knie verletzt. Ob er sein Knie nun gespürt habe, wollte ein Reporter wissen. «Ich weiss es nicht!», antwortete Kyrgios schnippisch. «Fragen Sie John McEnroe! Er weiss alles!»

Kyrgios will (endlich) einen Coach engagieren

Dann kam sein Umfeld zur Sprache. Ob er, der nach wie vor alleine auf der Tennistour herumreise, sich vorstellen könne, einen Trainer zu engagieren. «Das ist immer ein Fragezeichen für mich. Ich glaube, das ist ein Bereich, dessen ich mich annehmen muss. Ich meine, ich glaube, es gibt niemanden in den Top 100 ohne Coach ausser mir. Das muss sich ändern!»

Ein Reporter fragte nach dem Psychologen, den Kyrgios im Zuge einer ATP-Strafmassnahme aufsuchte: «Konsultieren Sie ihn immer noch»?

«Ja, es läuft super!», sagte Kyrgios.

«Besuchen Sie ihn in der Praxis? Oder telefonieren Sie mit ihm?», fragte der Reporter und bekam die Antwort, die er an diesem Tag schon einmal gehört hatte:

«John McEnroe wird es wohl wissen, Kumpel. Sprechen Sie mit ihm. Er weiss alles.» (sis)