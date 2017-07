«Ist Federer eine Grand-Slam-Niete?»

«Die Suche nach dem neuen Sampras» titelte der «Tages-Anzeiger» am 23. Juni 2003 im Vorfeld des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon – und zitierte eine Reihe namhafter Experten, die sich alle über die neuen Verhältnisse nach dem Rücktritt des siebenfachen Champions Pete Sampras ihre Gedanken gemacht hatten. Die besonders aus Schweizer Sicht unter den Nägeln brennende Frage: Würde es Roger Federer endlich schaffen, sein enormes Talent in einen Grand-Slam-Titel umzumünzen?

«Er pflegt einen sehr ähnlichen Stil wie Sampras, und Wimbledon scheint für ihn die perfekte Bühne zu sein», schrieb Pat Cash, der Wimbledonsieger von 1987 in seiner «Times»-Kolumne. Cash schrieb aber auch: «Wenn mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass Federer 2003 noch immer kein Grand-Slam-Turnier gewonnen haben würde, hätte ich an seinem Geisteszustand gezweifelt.» Oder anders ausgedrückt: Cash fand, Federer mache nicht genug aus seinen Möglichkeiten. «Es ist nett, kleine Anlässe zu gewinnen. Aber jetzt muss der Mann aus der Schweiz an die wichtigen Turniere ran», so die Forderung.

«Ohne Grand-Slam-Sieg kein würdiger Top-5-Spieler»Boris Becker

Boris Becker hatte zuvor gemäkelt, ohne Grand-Slam-Sieg sei das Supertalent aus der Schweiz kein würdiger Top-5-Spieler. «Ein Ranking unter den Top 5 sollte ohne Major-Titel nicht erlaubt sein.» Der Deutsche, der Wimbledon 1985 als 17-Jähriger gewann, räumte jedoch ein: «Wer Tennis spielen lernen will, muss bei Federer zuschauen.»

Federers Triumphe und Tragödien in Wimbledon

John McEnroe nannte Federer den «bekanntesten Geheimfavoriten, den es je geben wird». Er hoffte sehr auf einen Coup des Schweizers oder seines US-Landsmanns Andy Roddick. «Das Tennis ist darauf angewiesen, dass junge Spieler wie sie nochmals einen Schritt nach vorne machen. Ich bin versucht, die beiden als mögliche Wimbledonsieger zu bezeichnen», so McEnroe.

In der zweiten Turnierwoche war die US-Tennislegende dann schon mutiger – und verglich Federer in der BBC mit Sampras: «Erinnert Sie der nicht an jemanden? An einen Typen, der dieses Turnier siebenmal gewonnen hat?» Die «Times» wartete derweil mit geradezu kitschigen Lobeshymnen auf: «Magier Federer hypnotisiert mit seinem Zauberstab» hiess es in einem Artikel.

«Wie geschaffen für Erfolge auf Rasen»«SonntagsZeitung» vom 22. Juni 2003

Die «SonntagsZeitung» hatte am 22. Juni 2003 vorsichtig optimistisch konstatiert, Federer gelte «trotz seiner Grand-Slam-Rückschläge als einer der vier grossen Favoriten». Doch setzte auch sie ein Fragezeichen hinter die Aussichten des damals 21-Jährigen und schrieb: «Obwohl er dank seiner schnellen Hände, seiner Improvisationskraft und seinem Offensivpotenzial wie geschaffen scheint für Erfolge auf Rasen, wo die Bälle unregelmässig und tief abspringen, ist er auch auf dieser Unterlage vor Ausrutschern nicht gefeit.» Federer hatte zuvor bei Majors dreimal in Folge ohne Satzverlust in der 1. Runde verloren.

Der Schweizer Hoffnungsträger habe allerdings erkannt, dass der Rummel, der vor Grand-Slam-Turnieren Höhepunkte erreicht, die Gefahr birgt, ihn vom Tennis abzulenken und die Vorbereitung zu stören.

Die grosse Befürchtung der «SonntagsZeitung» damals: «Eine weitere frühe Niederlage in Wimbledon würde die schönsten Vorsätze Lügen strafen, den vielen Siegen der bisherigen Saison den Glanz nehmen und ihm weltweit den Ruf einhandeln, eine Grand-Slam-Niete zu sein.»

Heute ist Federer der erfolgreichste Tennisspieler der Geschichte – mit 18 Grand-Slam-Titeln, sieben davon in Wimbledon, das längst zu seinem sportlichen Wohnzimmer geworden ist. (baz.ch/Newsnet)