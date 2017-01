Kyrgios beleidigt Donald Trump mit dem F-Wort

Die Exhibition gegen Rafa Nadal war vorüber. Nick Kyrgios hatte gerade die Partie gewonnen und wechselte noch kurz das T-Shirt, bevor er den Journalisten im Stadiongang Fragen beantwortete.

Die Journalisten sahen dann ein Leibchen mit unmissverständlichen Aufdruck. Da war das Konterfei von Donald Trump, dem amerikanischen Präsidenten elect. Verziert mit Teufelhörnchen und einer Bildunterschrift mit dem Wörtern «F... Donald Trump». Auf das T-Shirt angesprochen, sagte der Australier: «Es ist selbsterklärend.»

Nick Kyrgios rocking the anti-Trump fashions after an exhibition in Sydney tonight. pic.twitter.com/7gytWZ8Oeu — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 9. Januar 2017

Kyrgios ist bekannt für sein unangepasstes Wesen. So hat der 21-Jährige schon Spiele wegen fehlender Lust weggeschenkt, er hat Rackets zertrümmert, Stan Wawrinka unflätig beleidigt und sich in dieser Winterpause beim Basketballspielen am Knie verletzt.

Video – die grössten Ausraster von Tennisrüpel Nick Kyrgios:



(czu)