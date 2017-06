«Meine Mutter ist in Federer verknallt»

Prinz Williams Frau Kate plauderte in einer BBC-Dokumentation über ihr Verhältnis zu Wimbledon und den Helden des wichtigsten Tennisevents der Welt. «Ich schwärmte wirklich für Agassi, Sampras, Ivanisevic und Steffi Graf. Das sind meine ersten Erinnerungen», sagte die Herzogin von Cambridge und fügte an: «Meine Mutter ist in Roger Federer verknallt. Ich denke, sie wird es mir nicht übel nehmem, wenn ich das sage. Er weiss das vielleicht schon.»

Federer ist in Wimbledon in diesem Jahr als Nummer 3 gesetzt. Die Auslosung für den Rasen-Major findet am Samstag statt. Der 18-fache Grand-Slam-Champion strebt seinen achten Titelgewinn im All England Club an.

(ak)