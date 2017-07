Nach Frage zu ihrem Unfall: Venus Williams bricht in Tränen aus

Es ist Venus Williams von Anfang an anzusehen, wie sehr sie darum kämpfen muss, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten. Doch als sie an der Pressekonferenz nach ihrem Erstrundensieg gegen Elise Mertens direkt auf ihren Unfall angesprochen wird, ist es um ihre Selbstbeherrschung gesehen. Vor rund einem Monat hat die 37-Jährige mit ihrem Auto einen Crash verursacht, bei dem ein 78-jähriger Mann um Leben gekommen ist.

Seither hat sie eine Erklärung auf Facebook veröffentlicht, in der sie schreibt, sie sei «am Boden zerstört». Als ein Reporter sie fragt, ob sie dem noch etwas hinzufügen möchte, gerät Williams ins Stottern. «Es gibt keine Worte, die beschreiben könnten, wie sehr ich am Boden zerstört bin ...» Dann bricht ihre Stimme, bevor sie noch sagt: «Ich bin völlig sprachlos.» Schliesslich verlässt sie die Pressekonferenz.

Venus Williams emotional at #Wimbledon after being asked after car accident -- heavy situation pic.twitter.com/LSdkvumiw0