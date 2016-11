Am Tag vor seinem 49. Geburtstag gab Boris Becker im Londoner Studio von CNN ein Interview über seinen Schützling Novak Djokovic. Dabei schnitt er einen interessanten Punkt an: Nämlich, dass die Motivation des Serben darunter gelitten habe, dass Roger Federer und Rafael Nadal, die ihn lange zu Höchstleistungen getrieben hatten, in diesem Jahr nicht mehr um die grossen Titel mitspielten. «Novak gingen die Gegner aus», sagte Becker. Das war nicht despektierlich gemeint gegenüber Andy Murray, der ihn ja nun als Nummer 1 abgelöst hat. Aber: «Seine grossen Rivalen waren Nadal und Federer. Andy war jeweils der Vierte im Bunde.»

Die Trennung von Becker?

Becker führte aber noch andere Gründe an für die Baisse des 29-Jährigen, der nach dem French Open nur noch einen Titel (Toronto) gewann: «Nach Paris wusste er nicht mehr, was sein nächstes grosses sportliches Ziel sein sollte. Er verschob seine Prioritäten, fokussierte sich mehr auf die Familie und andere geschäftliche Dinge. Uns als Coaches waren da die Hände gebunden.» Aber vielleicht sei es ja gut gewesen, dass Djokovic das Endspiel am ATP-Finale gegen Murray verloren habe. Vielleicht stachle ihn das für 2017 zusätzlich an. Ob Becker dann noch an seiner Seite sein wird, ist noch offen. In dieser Woche sollen zwischen den beiden Gespräche über die Zukunft stattfinden. Mit dem Deutschen hat Djokovic sechs seiner zwölf Major-Titel errungen. (baz.ch/Newsnet)