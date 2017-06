«Respektiere mich. Ich versuche, ein Baby zu bekommen»

John McEnroe ist ein Mann, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Schon zu seinen Zeiten als Profi-Tennisspieler war er für seine Wutausbrüche und seine lockere Zunge berüchtigt. Seit dem Karriereende ist er als TV-Kommentator tätig. Auch dort fällt er immer wieder mit Sticheleien gegen andere Tennisstars auf.

Das neuste Kapitel: McEnroes Kritik an der 23-fachen Grand-Slam-Gewinnerin Serena Williams. So wurde der Amerikaner gestern im Radiosender NPR zitiert: «Es ist keine Frage, dass Serena die beste Tennisspielerin aller Zeiten ist, aber wenn sie auf der Männer-Tour spielen würde, wäre sie höchstens die Nummer 700 der Welt.» McEnroe, der eigentlich sein neues Buch «But Seriously» präsentieren wollte, fand eine Begründung für die Dominanz von Williams: «Sie ist einfach mental stark, ihre Gegnerinnen brechen ja oft schon unter dem mentalen Druck ein, noch bevor der erste Ball gespielt wird.»

Reaktion folgt prompt

Williams befindet sich seit Januar in einer Baby-Pause und wird erst nächstes Jahr wieder auf die Tour zurückkehren. Dennoch hat ihre Abwesenheit sie nicht daran gehindert, auf die Aussagen zu reagieren. Auf Twitter wies sie die Kritik prompt zurück:

Dear John, I adore and respect you but please please keep me out of your statements that are not factually based.