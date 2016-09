Schweizer Tennis-Hoffnung wie durch ein Wunder unverletzt

Rebeka Masarova erlebte auf dem Weg zum Turnier im französischen Clermont Ferrand einen schweren Autounfall.

Es war in jüngerer Zeit ruhig um die 17-jährige Rebeka Masarova, die nächste grosse Schweizer Tennis-Hoffnung. Ihr letztes Turnier waren im Juli die U-18-Europameisterschaften in Klosters. Für die Juniorenkonkurrenz am US Open gab sie verletzungsbedingt Forfait. Nun meldete sie sich auf Facebook mit einer hollywoodreifen Geschichte, Happy-End glücklicherweise inklusive. Am Montagnachmittag erlebte sie auf der Fahrt zum Turnier im französischen Clermont Ferrand, zusammen mit ihrem Bruder und ihrer Mutter, rund 100 Kilometer vor dem Ziel einen schweren Autounfall.

Das Auto überschlug sich drei-, viermal

Sie beschreibt diesen auf Facebook (auf Englisch) wie folgt: «Ich weiss nicht wie, aber unser Auto kam von der Strasse ab, und wir hatten plötzlich keine Kontrolle mehr darüber. Abseits der Strasse wurde es verrückt. Ich kann mich noch an alles erinnern, es war wie in einem Film. Das Auto überschlug sich drei- oder viermal, bis es auf dem Dach zu liegen kam. Als es stoppte, öffnete ich meine Sitzgurte und hatte das Glück, durch die zerbrochene Scheibe dem Auto leicht entsteigen zu können.» Die Türen waren eingedrückt, doch auch ihr Bruder und ihre Mutter konnten auf diese Weise aus dem Fahrzeug klettern.

Masarova schreibt weiter: «Wir standen nur da und umarmten uns. Wir konnten es nicht glauben. Wir konnten nicht glauben, dass alles in Tausend kleine Stückchen zerbrochen war, aber wir alle nur ein, zwei kleine Schrammen hatten. Ich weiss nicht, wie ich Gott jemals dafür danken kann, was er für uns getan hat. Was immer er vorhat mit unseren Leben, es muss etwas Grosses sein, und ich will jeden Tag mein Bestes geben, denn ich weiss, gestern hätte mein letzter Tag sein können.» Ein ähnlich schicksalhaftes Erlebnis hatte einst Marc Rosset gehabt, der im September 1998 nach seinem Aus am US Open aus einer Laune heraus seinen Rückflug verschob – und so dem Absturz des Swissair-Fluges 111 von New York nach Genf entkam.

Spielt sie tatsächlich heute?

Masarova scheint den Autounfall tatsächlich unversehrt überstanden zu haben. Jedenfalls figuriert die Teenagerin, die dieses Jahr das Juniorenturnier von Roland Garros gewann und in Gstaad bis in den Halbfinal vorstiess, immer noch im heutigen Tagesprogramm des 25 000-Dollar-Hallenturniers in Clermont Ferrand. Um 14 Uhr soll die Weltnummer 324 in der ersten Runde gegen die Französin Amandine Cazeaux (WTA 689) spielen. Ob sie angesichts des Schocks tatsächlich antritt, wird sich weisen. Aber das ist nach diesem Crash ja auch nebensächlich. Hauptsache, der 17-Jährigen, ihrer Mutter Marivi und ihrem Bruder David geht es gut. (baz.ch/Newsnet)