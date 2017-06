Sind das die wahren Gründe für Beckers Probleme?

Christian Schommers, der mit Boris Becker zusammen dessen 2013 veröffentlichte Biografie «Das Leben ist kein Spiel» schrieb, hat sich gegenüber der Onlineausgabe des Nachrichtenmagazins «Focus» zur schwierigen Situation des dreifachen Wimbledonsiegers geäussert. Er sieht drei Hauptgründen für die finanzielle Schieflage des Mannes, der in seiner Karriere über 120 Millionen Euro verdient haben soll.

1. Die Trennung von Manager Ion Tiriac

«Danach ging es wirtschaftlich Schritt für Schritt bergab, und es waren zu viele unterschiedliche Berater in seinem Umfeld. Boris war hier letztlich oft auf sich allein gestellt und hatte keinen echten Überblick mehr. Das konnte einfach nicht gut gehen.»

Tiriac kümmerte sich von 1984 bis 1993 um die Belange von Boris Becker.

2. Die Leichtfertigkeit

«Er hat sich bei wirtschaftlichen Themen mehrfach zu viel auf einmal zugemutet, er war bei seinen Geschäften auch scheinbar nicht konzentriert genug und zu leichtfertig.»

3. Die Nachlässigkeit bei unangenehmen Themen

«Er wollte lieber die angenehmen Dinge erleben: lieber für die BBC aus Wimbledon analysieren als Rechnungen bearbeiten. Dass sich so eine Einstellung irgendwann rächen würde, war ihm wohl nicht bewusst.»

Schommer glaubt, es werde ganz schwierig für Boris Becker, «die vielen Probleme der Vergangenheit zu lösen und dafür zu sorgen, dass nicht noch weitere hinzukommen». Sein Rat: «Um seine Probleme in den Griff zu bekommen, müsste sich in meinen Augen sein Lebensstil verändern. Dabei geht es zum Beispiel um teure Mieten, den Unterhalt und die vielen Flüge.» Becker lebe heute immer noch so wie zu seinen aktiven Zeiten. Aber er spiele nicht mehr in Wimbledon um viele Millionen Euro Preisgeld.

(ak)