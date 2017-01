Stefanie Vögele scheitert an Williams' Power

Die 26-jährige Qualifikantin aus dem Aargau stand gegen die Power der zehn Jahre älteren Amerikanerin auf verlorenem Posten. Im ersten Satz geriet Vögele sogleich 0:3 in Rückstand, ehe sie besser ins Spiel fand und eines der beiden Breaks zurückholte. Zum 3:6 musste sie aber ihren Aufschlag ein weiteres Mal abgeben.

It's a #Venus victory at #AusOpen, def. #Voegele 6-3 6-2 to advance to the 3R. pic.twitter.com/pAMXLKzCkD