Tennisstar Serena Williams hat sich verlobt

Tennisstar Serena Williams hat ihre Verlobung bekannt gegeben. Ihr Freund Alexis Ohanian, einer der Gründer des Online-Netzwerks Reddit, sei vor ihr niedergekniet und habe um ihre Hand angehalten, teilte die 35-jährige Sportlerin am Donnerstag auf ihrer offiziellen Reddit-Seite mit.

Congrats to @SerenaWilliams and @AlexisOhanian on their engagement! ???? ???? pic.twitter.com/mRVchROPx9