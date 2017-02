Von wem sich Federer inspirieren lässt

Dass Tom Brady in der Nacht auf Montag eines der spektakulärsten Comebacks der Neuzeit im Weltsport orchestrierte, wird auch Roger Federer in seinen Winterferien nicht entgangen sein. Der Maestro, der eine Woche zuvor in Melbourne mit seinem 18. Grand-Slam-Titel selber ein weiteres Stück Geschichte geschrieben hat, hat selber ein Faible für Sportler, die im Karriereherbst Aussergewöhnliches leisten.

So antwortete er vor kurzem in der «New York Times» folgendermassen auf die Frage, was es für ihn bedeute, dass Brady in der NFL mit 39 immer noch herausrage, Jaromir Jagr mit 44 noch in der NHL spiele oder Serena Williams mit 35 noch das Frauentennis dominieren könne: «Ich liebe es, wenn ich sehe und höre, wie diese Personen das immer noch machen. Das Gleiche gilt für Gianluigi Buffon mit Juventus und der italienischen Nationalmannschaft. Ich bin aufgeregt, wenn ich diese Namen höre, denn ich verfolge sie seit über 20 Jahren.»

Es gibt nur wenige Personen im Weltsport, die derart lange überragende Leistungen erbracht haben wie Federer. Und Brady. Dazu gehört auch die Fähigkeit, sich durch Rückschläge nicht aus der Bahn werfen zu lassen und konsequent den Weg weiterzugehen. Federer bezieht dadurch auch Inspiration: «Ich wollte immer über lange Zeit ein grosser Spieler sein und das ist mir gelungen. Es ist aber gut zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin, dass es auch andere vor mir geschafft haben und immer noch tun. Das ist grossartig für mich. Das hilft mir und motiviert mich.»

Besonders eindrücklich war, wie die beiden «reiferen» Herren mit dem Druck umgingen. Federer lag am 29. Januar gegen Rafael Nadal mit 1:3 im Entscheidungssatz zurück, ehe er noch einmal die letzten Kraftreserven mobilisieren konnte und so sein erstes Turnier nach sechsmonatiger Verletzungspause mit dem ersten Major-Titel seit viereinhalb Jahren krönte. Und in Bradys Wurfarm schien ab dem 3:28-Rückstand der New England Patriots gegen die Atlanta Falcons ein unsichtbarer Laser eingebaut. Einer, der ihm letztlich den fünften Super-Bowl-Ring und die vierte MVP-Trophäe bescherte.

Der Amerikaner selber wird seinerseits auch vom Spiel mit Filzball und Racket inspiriert. In der Vorbereitung aufs AFC-Championship-Game hatte er auf seinem Instagram-Konto eine Passage aus dem Buch «The Inner Game of Tennis» gepostet, einem Standardwerk aus den 70-er-Jahren von W. Timothy Galwey.

