Wawrinkas kecke Antwort

Auf 16 Courts wurden gestern im Melbourne Park Partien gespielt, da kann es durchaus vorkommen, dass man im einen Stadion sitzt, sein Lieblingsspieler aber in einem anderen spielt. Oder dachte dieser Fan einfach, frei nach Andreas Möller: Federer oder Wawrinka – Hauptsache, Schweden?

Wie es zu dem Zwischenruf kam, ist nicht überbracht. Klar ist aber, dass Wawrinka in seinem Achtelfinal gegen Anderas Iseppi gerade servieren wollte, als ihm plötzlich jemand im Publikum etwas zurief. Doch er feuerte nicht Wawrinka an, sondern den anderen Schweizer: «Come on, Roger», war laut zu hören.

Wawrinka war dann so lieb und klärte den Ver(w)irrten auf. «Er ist nicht hier, er spielt in der Rod Laver Arena», rief er zurück. Das brachte ihm einige Lacher ein und viele Sympathien in den sozialen Netzwerken.

Nach seinem Sieg retweetete Wawrinka das Video, garniert mit einer Emoji-Erklärung. Ganz wie Federer. (abb)