Wie pleite ist Boris Becker wirklich?

Über 120 Millionen Euro soll Boris Becker in seinem Leben verdient haben – und doch hat ihn ein Londoner Gericht am Mittwoch für zahlungsunfähig erklärt. Laut britischen Medienberichten will die Privatbank Arbuthnot Latham & Co. die Rückzahlung eines Kredits über rund 3,5 Millionen Euro erzwingen. Becker und sein Anwalt Christian-Oliver Moser hatten zuvor erfolglos versucht, die Finca des Tennisstars auf Mallorca als Sicherheit anzugeben.

«Der Wert der besagten Immobilie übersteigt bei Weitem meine Schulden bei Arbuthnot Latham. Ich werde einen Antrag stellen, damit dieses Urteil umgehend aufgehoben wird», schrieb Becker auf Twitter. 6 Millionen Euro verlangt er offenbar noch für das Anwesen mit 800 Quadratmetern Wohnfläche und 2,6 Hektar Umschwung. Die Becker-Finca soll allerdings in schlechtem Zustand sein – und liegt 15 Autominuten vom Meer entfernt im Nordosten Mallorcas. Anfangs soll der dreifache Wimbledonsieger 15 Millionen Euro verlangt haben.

Die Aufhebung des Londoner Urteils ist für Becker deswegen wichtig, weil er bis dahin alle seine Einnahmen zur Schuldentilgung abgeben muss. Sein Lebensstandard ist trotzdem nicht ernsthaft bedroht: Ehefrau Lilly verdient ihr eigenes Geld (für die Teilnahme an der ProSieben-Sendung «Global Gladiators» sollen es derzeit 250'000 Euro sein), ihre finanziellen Angelegenheiten sind gemäss «Bild» vertraglich von denen Beckers getrennt. (ak)