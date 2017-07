Wie sehr belastet sie der tödliche Unfall?

In Abwesenheit ihrer schwangeren Schwester Serena könnte Venus Williams in Wimbledon im Alter von 37 Jahren noch einmal ein Coup gelingen. Neben Petra Kvitova (WTA 12) ist die Weltnummer 11 zumindest auf dem Papier wohl die heisseste Titelanwärterin. Neben der Tschechin ist sie auch die einzige Spielerin im Feld, die den Rasen-Major schon gewinnen konnte.

Williams machte aber zuletzt neben dem Platz Schlagzeilen – äusserst unliebsame noch dazu. Wie am Freitag bekannt wurde, verursachte sie am 9. Juni einen Autounfall, der zum Tod eines 78-jährigen Mannes führte. Amerikanischen Medienberichten zufolge nahm die Tennisspielerin einer Frau an einer Kreuzung die Vorfahrt und krachte in deren Auto. Der Beifahrer erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er zwei Wochen später starb.

Am Samstag postete Williams einen kurzen Text auf Facebook und nahm zu der traurigen Geschichte Stellung. «Ich bin verstört, dieser Unfall hat mein Herz gebrochen. Mein herzliches Beileid geht an die Familie und die Freunde des verstorbenen Jerome Barson. Ich werde sie alle weiterhin in meinen Gedanken und Gebeten einschliessen», ist dort zu lesen.

Williams' Anwalt teilte mit, seine Mandantin habe bisher keine Gerichtsvorladung wegen des Unfalls erhalten. Sie sei zudem nicht schneller als mit 10 km/h unterwegs gewesen, als sich der Vorfall ereignete.

Bildstrecke: Hinter den Kulissen von Wimbledon

Doch zum Sportlichen: Für Williams und Kvitova ist Rasen das bevorzugte Terrain, in Wimbledon feierten beide ihre grössten Erfolge. Der letzte Triumph von Williams liegt zwar bereits neun Jahre zurück, im letzten Jahr erreichte die fünffache Siegerin aber die Halbfinals. Und am Australian Open in Melbourne verhinderte nur ihre Schwester Serena einen weiteren Grand-Slam-Titel.

Kvitova, die Wimbledonsiegerin von 2011 und 2014, meldete sich nach ihrer Zwangspause infolge einer Handverletzung nach einem Überfall eindrücklich zurück und holte in Birmingham an ihrem zweiten Turnier nach dem Comeback bereits den Titel – natürlich auf Rasen.

2017 haben sich bereits mehr als zwei Dutzend Spielerinnen in die Siegerliste der WTA eingetragen. Zu ihnen gehören auch die US-Open-Finalistin Karolina Pliskova aus Tschechien, die Ukrainerin Jelina Switolina, die Britin Johanna Konta, die Französin Kristina Mladenovic, Simona Halep aus Rumänien oder die sensationelle French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland.

Sie alle rechnen sich in Wimbledon Chancen aus. Noch ohne Turniersieg 2017 steht die letztjährige Finalistin Angelique Kerber da. Die Deutsche kam in diesem Jahr noch nicht auf Touren und sucht weiter nach ihrer letztjährigen Topform. (ak/sda)