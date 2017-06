Zehn Gründe, Boris Becker zu lieben

Wenn der Name Boris Becker fällt, denken derzeit alle nur an die Berichte über seine finanziellen Schwierigkeiten, an die umgerechnet 3,5 Millionen Franken, die er der Privatbank Arbuthnot Latham & Co. schulden soll. Doch Becker ist viel mehr als einfach ein Schuldner – er ist eine der grössten Figuren, die der Sport in den letzten Jahrzehnten hervorbrachte.

Grund Nr. 1: Seine Unbeirrbarkeit

Als Boris Becker im Dezember 2013 Trainer von Novak Djokovic wurde, schüttelte mehr als die halbe Tennisszene den Kopf. Doch das argwöhnisch beäugte Gespann hatte Erfolg, sicherte sich 2014 zunächst den Sieg in Wimbledon und danach weitere fünf Major-Kronen. «Es ist schwer, eine Definition für die Art von Hilfe zu finden, die Boris mir gibt. Aber er hat mir nicht nur technisch und taktisch geholfen, besser zu werden», sagte Djokovic einmal.

Grund Nr. 2: Sein Spielstil

Keiner konnte so schön angreifen, leiden und kämpfen wie Becker. Das Wort «Becker-Hecht» ist seit seinem ersten Wimbledonsieg 1985 ein fester Bestandteil der deutschen Sprache. Legendär ist auch sein Duell mit John McEnroe im Davis-Cup-Abstiegskrimi 1987. Becker gewann die sogenannte Schlacht von Hartford nach über fünf Stunden 4:6, 15:13, 8:10, 6:2, 6:2.

Grund Nr. 3: Seine Uneitelkeit

Während andere Weltstars peinlich genau auf ihr Image achten, macht Becker vor der Kamera Dinge, die Durchschnittsbürger nicht einmal hinter verschlossenen Türen machen würden: zum Beispiel eine Art Tischfussball mit Fliegenklatschen am Kopf in der Pocher-Sendung «Immer auf den Kleinen». Siehe Bild 16 der Fotostrecke oben.

Grund 4: Seine Ehrlichkeit

Sportler, die herunterbeten, was ihnen ihre PR-Berater eingetrichtert haben, gibt es schon zur Genüge. Becker redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Zum Beispiel dann, als er gefragt wurde, warum er stets so schöne Frauen an seiner Seite habe. Die Antwort: «Ich habe ehrlich keine Ahnung, was mich so sexy macht. Weder bin ich ein Adonis, noch ist mein Schniedel überdimensional.»

Grund 5: Seine Eloquenz

Auch wenn er bisweilen mit einem von der Sonne gar heftig geröteten Kopf vor der Kamera steht, Becker ist einer der allerbesten Tennisanalysten. Er erkennt zuverlässig, was der Knackpunkt in einem Match war und kann es so formulieren, dass auch Laien verstehen, worum es geht.

Grund 6: Seine Frisuren

Mal kurz, mal nach hinten gegelt, mal richtig wild: Auch auf dem Kopf war Becker nie biederer Durchschnitt. Unvergessen: die Phase, in der seine Haare wirkten, als habe er kurz zuvor in die Steckdose gefasst (Bilder 11 und 12 in der Fotostrecke).

Grund 7: Seine Botschaftertätigkeit

Als Becker mit 17 Wimbledon gewann, waren die Deutschen in Grossbritannien noch alles andere als gut gelitten. Den rothaarigen Jüngling aus Leimen aber liebten die Inselbewohner – und überdachten allmählich auch ihr Bild von den Teutonen.

Grund Nr. 8: Seine Affären und Skandälchen

Becker lieferte nicht nur auf dem Tennisplatz beste Unterhaltung, sondern stets auch daneben. Er war mit der Tochter seines früheren Managers verlobt und bescherte dem Boulevard die Wäschekammer-Affäre mit dem Model Angela Ermakova. Um zu beweisen, dass deren Tochter Anna auch seine ist, hätte ein einziger Blick genügt.

Grund Nr. 9: Sein Auftreten als Vater

Wenn die Ex-Frau von den Vaterqualitäten eines Mannes schwärmt, dann heisst das schon etwas. Barbara Becker attestierte dem Tennisstar auch nach der nicht eben harmonischen Scheidung, er sei ein guter, verantwortungsvoller Vater, den Söhnen Noah und Elias sehr verbunden. Sieht man Becker und seine Sprösslinge auf Fotos (siehe Bild 12), glaubt man das aufs Wort.

Grund Nr. 10: Seine Fehler

Menschen, die perfekt sind, sind irgendwie unheimlich. Becker ist auf sympathische Weise unperfekt, er hat viel Geld verdient, aber auch viel Geld ausgegeben. In ihm dürften sich viele eher erkennen als in einem Saubermann wie Pete Sampras.

(Tages-Anzeiger)