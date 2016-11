Auferstehung eines Giganten

Selbst wer noch nie da war, glaubt Texas zu kennen. Alles ist riesig, alles weit und die Freiheit fast grenzenlos. Texas ist Marlboro-Land, und die Cowboys reiten über die Prärie in den Sonnenuntergang. Dazu klingt «Amarillo by Morning» von Terry Stafford. Am Horizont ein Bohrturm. Der Bundesstaat im US-Südwesten ruft Sehnsüchte und Klischees zugleich hervor. Und erfüllt die meisten auch.

Denn sie träumen dort ja gerne gross. Oder grossspurig: Ihre bekannteste Footballmannschaft trägt den Übernamen Americas Team. Das Stadion hat 1,2 Milliarden Dollar gekostet, fasst 105'000 Zuschauer und verbraucht mehr Strom als der westafrikanische Staat Liberia mit vier Millionen Einwohnern. Wie ein Ufo steht es da, umgeben von Parkplätzen; allein die beiden Videowände unter dem ausfahrbaren Dach sind 46 Meter lang.

Kaum mehr so mächtig

Die Dallas Cowboys: ein gigantisches Unterfangen. In diesem Jahr sind sie als erstes Sportteam der Welt mehr als vier Milliarden Dollar wert - 4,2 Milliarden sind es genau, hat «Forbes» berechnet. Sie liegen damit vor Real Madrid, der bisherigen Nummer 1, oder den New York Yankees. Und sind viel wertvoller als Bayern, Arsenal, Chelsea. Das riesige Stadion, das (vor allem in den USA) berühmte Logo mit dem silberblauen Stern, Fans im ganzen Land und die Potenz der National Football League - all das treibt den Wert in die Höhe. Mit 700Millionen Dollar jährlich ist auch der Umsatz beträchtlich.

Nur: So mächtig, wie die Cowboys sich schon immer vorkamen, waren sie zuletzt kaum noch. Die fünf Superbowlsiege sind so lange her, dass sie vergilbt wirken: Von 11 Playoff-Spielen seit dem letzten Titel 1995 haben sie drei gewonnen, von den vergangenen fünf Saisons schlossen sie eine einzige mit einer positiven Bilanz ab. Und so schlecht wie 2015 waren sie in zwei Jahrzehnten nicht. Dass Cheftrainer Jason Garrett dieses monumentale Tief unbeschadet überstand, ist der Gnade des eigenwilligen Besitzers Jerry Jones zu verdanken, der für ein Gespräch mit dem General Manager in den Spiegel sehen muss.

So tief die stolze und selbstgefällige Franchise aber auch gefallen sein mochte, ihr Selbstvertrauen hat darunter nie gelitten. In der Vergangenheit, den 90ern, bei den drei Titeln in vier Jahren, da blieben die Fans hängen.

Traumduo fast aus dem Nichts

Doch nun träumen sie in Dallas wieder aus gutem Grund: So gut wie in diesem Jahr sind die Cowboys noch nie in eine Saison gestartet. 9 von 10 Spielen haben sie gewonnen und diese neun sogar hintereinander. Mit 9:1 Siegen scheint die Qualifikation fürs Playoff nur noch Formsache zu sein. Was viele freut, quer durchs ganze Land. «Football is good again, America», jubelte der Kolumnist des Onlineportals «Deadspin» in quasi-präsidialer Andeutung.

Zuletzt waren im Cowboys Stadium von Arlington die Baltimore Ravens nicht gut genug für das junge Team, zusammengestellt von Garrett und Jones. Fast könnten die beiden deshalb als Traumduo der National Football League durchgehen - hätten sie vor der Saison nicht selbst ein solches geschaffen. Vielleicht ohne wirklich daran zu glauben: Es sind Dak Prescott und Ezekiel Elliott, Spielmacher und Runningback, die der Liga derzeit das Fürchten lehren. Die ein Team zu Höchstleistungen treiben, das auf einzelnen Positionen vielleicht ganz passabel, insgesamt aber bestenfalls durchschnittlich besetzt ist.

Elliott ist ein 21-jähriger Läufer und wurde von den Cowboys im diesjährigen Draft als Nummer 4 gezogen. Es wurde General Manager Jones als Kurzschlusshandlung ausgelegt, weil Experten generell davon abraten, Runningbacks so früh zu ziehen. Doch nach neun Einsätzen in der Profiliga hat Elliott nun mehr Yards als jeder andere Spieler auf seiner Position erlaufen. Macht er so weiter, wird er Ende Saison der beste Neuling-Runningback der NFL-Geschichte sein. Und trotzdem nur die Nummer 2 im Rennen um den wertvollsten Spieler der Saison, den most valuable player.

Denn da ist ja vor allem Prescott, 23, Quarterback. Auch er war im vergangenen April im Draft zu den Cowboys gestossen, viel später als Elliott allerdings: erst am letzten von drei Tagen an 135. Stelle. Entsprechend war ihm eigentlich die Rolle des Ersatzmannes hinter Starter Tony Romo zugetan. Da sich dieser vor dem Saisonstart aber verletzte, übernahm Prescott als Stellvertreter. Und wurde zur Sensation.

Den Millionär ausgebootet

Seither reiht Prescott Touchdown an Touchdown, schon 17-mal fand er einen Mitspieler in der Endzone. Magistral war seine Leistung vor einer Woche in Pittsburgh, als er Dallas zum Comeback führte. Nach dem 27:17 nun gegen Baltimore wird er endgültig mit Grössen seines Genres verglichen. Mit vergangenen Helden (wie Dan Marino) oder aktuellen (wie Russell Wilson). Auch die Rookie-Statistiken von Dallas-Legende Troy Aikman hat er bereits übertroffen.

Als sich Eigner Jones nach der Genesung von Romo auf eine permanente Nummer 1 festlegen musste, war das kein einfacher, denn vor allem kostspieliger Entscheid. Romo verdient 8,5Millionen Dollar jährlich, ob er spielt oder zuschaut - 19-mal mehr als Prescott. Trotzdem triumphierte der Frischling. (Tages-Anzeiger)