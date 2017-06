Das Supertalent und sein schwieriger Vater

Der Draft ist das wichtigste Ereignis im US-Sport abseits des Spielfelds. Jährlich suchen sich die Clubs der vier grossen Profiligen nach festgelegter Reihenfolge die besten Nachwuchsleute aus. Die schlechtesten Vereine der Vorsaison können normalerweise zuerst wählen. Das System schürt den sportlichen Wettbewerb.

In der Nacht auf Freitag war Draft in der Basketballliga NBA. Die Philadelphia 76ers wählten an erster Stelle Markelle Fultz, wobei sich der 19-Jährige kurz darauf gleich mit einer Instagram-Nachricht blamierte. Er hatte es verpasst, den offensichtlich vorgefertigten Text anzupassen mit dem Clubnamen und der neuen Stadt.

"Excited to head to (City) and join the (team name)."—Markelle Fultz pic.twitter.com/eUzTf7fs46 — Rodger Sherman (@rodger_sherman) 23. Juni 2017

So sorgte Fultz wenigstens noch für etwas Aufregung in eigener Sache. Bisher hatten sich die Schlagzeilen ja vor allem um die Familie Ball gedreht.

Die meisten hierzulande dürften von LaVar Ball und seinen Söhnen Lonzo (19), LiAngelo (18) und LaMelo (15) bis anhin nicht viel gehört haben. In den USA ist das ganz anders, da kennt inzwischen jeder die Basketballfamilie aus dem kalifornischen Chino Hills. Einerseits wegen Lonzo Ball, der im NBA-Draft als Nummer 2 gezogen worden ist und ab der kommenden Saison für die ruhmreichen, aber zuletzt kriselnden Los Angeles Lakers spielt. Vor allem aber wegen Lonzos exzentrischem Vater.

LaVar Ball rückte in den vergangenen Monaten vor allem durch seine provokative Art in den Fokus der Medien. So behauptet er von sich, Michael Jordan im Duell eins gegen eins schlagen zu können. Er legt sich über die sozialen Netzwerke mit Basketball-Grössen wie Charles Barkley und LeBron James an. Und er behauptet, dass sein ältester Sohn jetzt schon besser sei als Stephen Curry, der Star von NBA-Champion ­Golden State Warriors.

Der Spieler und sein exzentrischer Vater: Lonzo mit LaVar Ball.

Dabei war der 48-jährige 145-kg-Mann selbst nie ein guter Basketballer. Er spielte eine Saison an der ­Washington State University, wo er in 26 Spielen durchschnittlich auf nur zwei Punkte kam. Danach wechselte er zu Cal State Los Angeles, einer Universität in einer tieferen Division. Schon lange träumt er davon, dass seine drei Söhne einmal gemeinsam für die Los Angeles Lakers spielen, und spricht jetzt schon von der «Ball Era». LiAngelo erzielte für das High-School-Team von Chino Hills einst 72 Punkte in einem Spiel, LaMello sogar 92. Beide sehen ihre nähere Zukunft bei der renommierten Universität Ucla. Und tatsächlich hat es Lonzo jetzt zu den Lakers geschafft. Die «Los Angeles Times» hat die Wahl schnell beurteilt. Lonzo müsse jetzt auf dem Spielfeld reden. Und LaVar? «Er muss seinen Mund halten», kommentiert die Zeitung.

LaVar Ball ist ein typisches Beispiel eines ehrgeizigen Vaters, der selbst nie Erfolg hatte und alle Aspekte der Karriere seiner Söhne kontrollieren will. Dies schon beim High-School-Team, bei dem er Gerüchten zufolge dafür sorgte, dass Coach Stephan Gilling entlassen wurde – trotz einer Bilanz von 30:3 Siegen. Ball versammelte sogar das High-School-Team und betonte, dass er sage, wo es langgehe in Chino Hills, und dass er das Gleiche bald auch bei Ucla und in der NBA tun würde.

Drei Söhne für eine Milliarde

LaVar Ball gründete 2016 die Sportmarke Big Baller Brand, welche bereits einen selbst entworfenen Schuh verkauft – für 495 Dollar. Er tat dies ohne die Hilfe von Grössen wie Nike, Adidas oder Under Armour. Von diesen hatte er eine Milliarde Dollar verlangt, sollten sie seinen drei Söhnen Ausrüsterverträge geben. Sie lehnten dankend ab.

Der NBA-Draft mit Lonzo ist der nächste grosse Schritt eines genau ausgearbeiteten Plans, den sein Vater schon vor seiner Geburt in Gang setzte. Als er an der Universität seine spätere Frau Tina, die auch Basketball spielte, kennen lernte, war ihm klar, dass er drei Söhne wollte und dass diese alle einmal diesen Sport ausüben würden. In den Sekunden nach der Wahl verkündete LaVar, Lonzo werde die Lakers schon in seiner ersten Saison ins Playoff führen.

Der Dankesbrief für den Vater

Lonzo Ball hat kein Problem mit der exzentrischen Art seines Vaters. Zum Vatertag veröffentlichte er online sogar einen Dankesbrief an ihn. Darin betont er, dass sein Vater immer für ihn und seine Brüder da gewesen sei. «Du warst in jedem Spiel die lauteste Person in der Halle und gabst mir immer Ratschläge, wie ich mich noch verbessern kann.»

Der 1,98 m grosse Spielmacher wirkt ruhiger und gemässigter als sein Vater. Er behauptet aber von sich, dass er das gleich grosse Selbstvertrauen besitze und dieses das wichtigste Attribut sei, das er von ihm mitbekommen habe. Dass ihn LaVar Ball auch unter beachtlichen Druck setzt, scheint ihm egal zu sein. Und was klar ist: Zusammen mit seinem Vater wird er auch in der NBA eine Bereicherung sein. Zumindest für die Medien. (baz.ch/Newsnet)