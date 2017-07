Der Posterboy steigt wieder auf den Turm

Der Kloss in seinem Hals war gut zu hören. «Es bricht mir das Herz», sagte Tom Daley im August 2016. Er stand neben dem Olympiabecken in Rio und kämpfte damit, seine Augen trocken zu halten. «Ich habe so hart gearbeitet.»

Am Tag zuvor hatte er die Qualifikation auf dem 10-m-Brett gewonnen, dabei einen olympischen Rekord aufgestellt, nun war der Traum vorbei, das Ziel verfehlt. Als Letzter des Halbfinals konnte er nicht mal um die Medaillen mitspringen. Es war ein harter Rückschlag in Tom Daleys Karriere, die früh begann und nicht immer geradlinig verlief.

Britischer Meister, Europameister, Weltmeister

Als Daley erstmals ins Rampenlicht trat, war er noch ein Junge. Sein Ziel war klar: «Ich will an die Olympischen Spiele. Und ich will Gold holen.» Bei diesem Vorhaben schien ihm auch nichts im Weg zu stehen. Mit 13 wurde er jüngster britischer Meister auf dem 10-m-Brett. Nur wenige Monate später holte er sich auch den EM-Titel. An den Spielen 2008 in Peking wurde er Siebter. Ein Jahr später stand er an der WM in Rom zuoberst.

Der Weltmeistersprung: Tom Daley als 15-Jähriger.

Doch ganz so einfach war der Weg nicht. Als Daley nach seinem Exploit in Peking zurück in die Schule kam, wurde er nur noch gemobbt. «Speedo Boy» nannten sie ihn. In den Pausen traute er sich nicht mehr aus dem Klassenzimmer und musste die Schule wechseln. Auch die Vorbereitungen auf die Heimspiele 2012 waren alles andere als einfach. 14 Monate bevor die Spiele begannen, verlor Daley seinen Vater, er starb an einem Hirntumor. Anfang des Jahres musste er wegen einer Handverletzung pausieren.

Keine Medaille – übel beleidigt

Doch für die Briten war er der Posterboy ihrer Spiele. Im wahrsten Sinne des Wortes: Ein Kaufhaus in Cardiff wickelte sein ganzes Gebäude in ein 25-m-grosses Daley-Poster ein. Doch der erste Wettkampf lief nicht wie erwartet. Im 10-m-Synchron-Springen landete er auf Platz 4. Statt die erhoffte erste britische Medaille der Spiele zu feiern, wurde Daley auf Twitter übel beleidigt. Ein 17-Jähriger und ein walisischer Profifussballer wurden später deswegen festgenommen.

Das Happy End gab es dennoch: Im Einzel gewann Daley Bronze. Sein Ziel, das er als 13-Jähriger vorgegeben hatte, war fast erreicht.

Fernsehshow, Kochbuch, Youtube-Kanal

Es hätte darum niemanden erstaunt, wenn er seine Karriere beendet hätte. Seit 2010 plagten ihn Hüftprobleme, und mit den Jahren hat Daley sich neben seinen sportlichen Erfolgen auch einen Status als Celebrity erarbeitet. Mit Auftritten in verschiedenen Fernsehshows, mit seinem eigenen Kochbuch Tom’s Daily Plan – und mit seinem eigenen Youtube-Kanal, auf dem er Videotagebücher, Kochtipps und Fitness-Work-outs veröffentlicht.

Work-out aus dem Wohnzimmer: Tom Daley auf seinem Youtube-Kanal.

Dort publizierte er 2013 auch ein viel beachtetes Video mit dem Titel «Etwas, das ich sagen möchte…». Auf seinem Sofa sitzend, verkündete er: «Im Frühling dieses Jahres veränderte sich mein Leben. Ich habe jemanden kennen gelernt, der mich unheimlich glücklich macht. Dieser jemand ist ein Mann.» Im Mai 2017 heirateten die beiden.

Die Flitterwochen müssen warten

Die Hochzeit war auch ein Grund, weshalb Daley nach dem Rückschlag in Rio nicht in ein Loch fiel. «Ich hatte so viel, auf das ich mich freuen konnte», erklärt er. Und doch: Die Flitterwochen müssen warten. Denn als Nächstes steigt Daley wieder auf den Turm. In Budapest will er am Freitag eine WM-Medaille. «Es würde mir mehr das Gefühl geben, dass ich das erreicht habe, was ich erreichen wollte.»

Es wäre ein nächster Schritt in Richtung des grossen Ziels Olympiagold. Denn auch nach all den Jahren hat er dieses nicht aus den Augen gelassen. In drei Jahren, in Tokio, will es Tom Daley noch einmal angehen.

(baz.ch/Newsnet)