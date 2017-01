Die Raiders wollen Las Vegas entern

Der NFL-Club Oakland Raiders reichte die notwendigen Unterlagen für einen Umzug nach Las Vegas ein. Damit der Plan umgesetzt werden kann, müssen mindestens 24 der 32 NFL-Teambesitzer zustimmen. Diese Abstimmung soll im Frühling stattfinden.

Die Raiders wären das dritte NFL-Team, das innerhalb weniger Jahre einen Standortwechsel vollzieht. Die Rams waren vor der laufenden Saison von St. Louis nach Los Angeles gezügelt, die San Diego Chargers treten ab der kommenden Saison ebenfalls in der kalifornischen Metropole an. Beide Entscheide wurden von Protesten der Fans begleitet. Auch die Fans der Raiders wehren sich gegen einen Umzug. Wegen des angejahrten Heimstadtions in Oakland ist dieser aber kaum zu verhindern.

Die NHL macht den Anfang

Das Einreichen der Papiere ist für die Raiders der erste formale Schritt im Umzugsprozess. Dieser musste bis zum 24. Februar getätigt werden. Der Wechsel ins Spieler-Paradies Las Vegas wird wohl erst auf die Saison 2020/21 vollzogen. Mit der National Hockey League wagt sich in diesem Jahr erstmals eine der grossen Profiligen in die Spielerstadt in der Wüste: Die Vegas Golden Nights werden im kommenden Oktober in einem neuen Stadion am berühmten «Strip» den Spielbetrieb aufnehmen.

(SDA)