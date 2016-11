Im Mai folgt das zweite Kind

Trainer Brett Sutton sass zwei Tage vor dem Olympia-Triathlon von Rio in der Hotellobby nahe der Copacabana. Seine Athletin Nicola Spirig erholte sich derweil kurz oben in ihrem Zimmer.

Über Spirigs unmittelbare Zukunft sagte der Australier damals: «Und sie wird das Kind bekommen: Weil sie mental derart im Einklang mit ihrem Körper ist. Sie sagt: ‹Boom, das mache ich!› Und das Kind wird kommen.»

Man schmunzelte innerlich über Suttons etwas verschrobene Aussage. Als ob man sich ein Kind herbeiwünschen könnte. Aber wie Spirig im sportlichen Bereich nicht in die üblichen Raster passt, scheint dies auch für sie als Privatperson zu gelten. Jedenfalls wurde sie kurz nach den Spielen und ihrer Silbermedaille schwanger: Heute gab sie bekannt, Ende Mai werde ihr zweites Kind zur Welt kommen.

Wie offen die 34-Jährige mit diesem sehr privaten Ereignis umgeht, ist bemerkenswert. Sie tat das aber ein Stück weit wohl auch zum Selbstschutz. «Im Hallenbad konnte ich es zuletzt kaum mehr verbergen, stets hielt ich mir ein Handtuch vor den Bauch», sagt sie, die erneut so lange als möglich das (angepasste) Training aufrechtzuerhalten gedenkt.

Comeback ein halbes Jahr nach der Geburt

Die Gefahr des Zika-Virus in Brasilien liess sie nicht vom baldigen Kinderwunsch abbringen, «ich sah in der Zeit in Rio auch keine einzige Mücke».

Das zweite Kind beeinflusst natürlich auch die kurz- und mittelfristige Planung der Spitzensportlerin Spirig. Die 34-Jährige stellte gestern klar, dass sie ihre Karriere weiterführen will. «Wenn alles gut läuft, werde ich im Herbst 2017 wieder erste Wettkämpfe bestreiten», sagt sie, ein halbes Jahr nach der Niederkunft. So hatte sie das schon 2013 nach der Geburt von Sohn Yannis gehalten.

Langdistanz und damit Hawaii als Ziel unrealistisch

Die Prüfungen dürften keine neuen werden. Spirig hat sich entschieden, auch künftig der olympischen Distanz den Vorzug zu geben und den Traum der Lang-, sprich Ironman-Distanz aufzugeben. Das kam nicht ganz überraschend, Trainer Sutton hatte schon angetönt, dass ein Wechsel angesichts Spirigs vieler Engagements neben dem Sport unrealistisch sei, da auf der Langdistanz noch mehr Trainingsstunden notwendig wären.

Sie konnte den Entscheid gegen den Ironman, gegen eine WM-Teilnahme auf Hawaii, der Wiege des Sports, relativ nüchtern fällen, sagt sie: «Ich habe ja einen Ironman bestritten – und gewonnen. Wenn ich das nie gemacht hätte, würde ich mir vielleicht einen Vorwurf machen. Aber in und nach jenem Rennen machte es nicht ‹klick›, dass ich mich fragte: ‹Was habe ich all die Jahre gemacht?›»

Fünfte Olympische Spiele nur mit Medaillenchance

Stattdessen will sich Spirig nach der Babypause deshalb anderen, vertrauten Dingen zuwenden. Gar Tokio 2020 könnte zum Thema werden, obwohl sie das vor Rio in Abrede gestellt hatte. «Die fünften Spiele, das wäre ein spannendes Ziel», sagt sie nun. Und es wirkt fast, als ob sie diesen Weg schon deutlicher vor Augen hätte, als sie das zugeben will.

«Vier Jahre sind schnell um», sagt sie und: «Erst müssen wir aber rausfinden, wie wir unser Leben zu viert organisieren werden – damit ich auf dem Level weitermachen kann.» Denn antreten würde sie in Japan nur, das stellt sie klar, wenn sie sich auch mit dann 38 Jahren eine Chancen auf eine Medaille ausrechnen könnte. Das bleibt die einzige Währung der Nicola Spirig. (Tages-Anzeiger)