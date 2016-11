Lebensgefahr: Harakiri-Sprung wird verboten

Nicht nur dem Publikum stockte der Atem, auch die Experten hielten die Luft an. Als sich Igor Radiwilow an den Olympischen Spielen in Rio anschickte, im Sprungfinal sein neues Element zu präsentieren, wurde das mit Spannung erwartet. Und mit reichlich Angst: Als erster Turner überhaupt versuchte der Ukrainer einen Vierfachsalto über den Sprungtisch.

Nur: Mit falschem Timing auf dem Brett oder dem Tisch kann beim Vierfachsalto ein Sturz auf den Kopf, den oberen oder unteren Rücken resultieren. Fatale Verletzungen oder Schlimmeres wären die Folgen. Kurz: Für eine hohe Note begab sich Radiwilow in fast jedem Training und Wettkampf in Lebensgefahr.

Die Physik ausgereizt?

Prompt stand er den Harakiri-Sprung im Olympiafinal nicht, sondern fiel aus 4 Meter Höhe auf die Fersen und den Hintern. Damit blieb ihm bloss Platz 8 im Final – und wegen des Sturzes auch die Ehre verwehrt, dass das Element nach ihm benannt wird. Zudem trat er umgehend eine Diskussion los, ob die Physik und das Motto «höher, schneller, weiter» im Kunstturnen vielleicht nicht doch langsam ausgereizt sind.

Eine klare Antwort kommt jetzt vom Internationalen Turnverband (FIG), der dem Treiben lange genug zugesehen hatte, ohne einzuschreiten. Im neuen Kampfrichtercode, gültig mindestens bis zu den Olympischen Spielen 2020, wird der Vierfachsalto am Sprung verboten. Dies geht aus einem Newsletter hervor, den die FIG an die Landesverbände schickte. Auch halbe Salti am Boden werden gestrichen: Zum Schutz des Genicks dürfen Turner künftig nicht mehr über den Kopf abrollen.

Kein Verbot bei den Frauen

«Das ist der einzig richtige Entscheid», sagt Roman Schweizer, Turnexperte beim Schweizer Fernsehen. Der ehemalige Spitzenturner ist seit einiger Zeit ein Kritiker dieser Höhenjagd, hätte aber nicht unbedingt damit gerechnet, dass der Dachverband die Athleten nun doch stoppt. Entsprechend fühle er sich in seiner Kritik bestätigt, sagt er. Und fügt erleichtert an: «Die FIG hat jetzt ein klares Zeichen gesetzt, ist sich der Verletzungsgefahren offensichtlich bewusst.»

Dass der Dachverband darauf verzichtete, analog zum Männer-Code auch bei den Frauen den schwierigsten Sprung zu verbieten, findet Schweizer dagegen in Ordnung. Dort sind es ein paar wenige Turnerinnen, die einen Dreifachsalto probieren – zum Beispiel bei Olympia in Rio die zuvor fast gänzlich unbekannte Inderin Dipa Karmakar. In der Qualifikation stand sie das Element sogar.

Laut Schweizer ist beim Dreifachsalto die Gefahr einer lebensbedrohlichen Verletzung nicht gegeben – selbst bei den Frauen mit dem tieferen Sprungtisch nicht. Schwere Knieverletzungen sind trotzdem nicht auszuschliessen. Deshalb ist für den 39-jährigen Zürcher klar: Die Grenzen von Material und Frauenkörpern sind mit diesem Element ausgereizt. (Tages-Anzeiger)