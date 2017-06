Mit Windeln an die WM

Der Mensch ist ein kompetitives Tier. Darum nutzt er noch die ungewöhnlichsten Gegenstände, um sich mit ­seinen Art­genossen zu messen. Dass er dabei Windeln trägt, knapp ganze Sätze artikulieren kann (oder auch nicht) und Mama und Papa noch ganz fest braucht, ist nebensächlich. Seit ein paar Jahren führt der Laufradhersteller Strider aus den USA eine WM durch. Am 21. und 22. Juli treffen sich in Salt Lake City ­knapp 400 Piccolo-Flitzer dieser Welt. Teilnehmen darf, wer 25 Dollar Startgeld bezahlt – und sich die Reise in den Mormonen-Staat leisten kann.

Primär Japaner werden von ausserhalb den USA anreisen. Sie verkörpern die Avantgarde im Sport der Likeabikes, wie diese Zweiräder ohne Kette und ­Pedalen in der Schweiz auch genannt werden. An der letzten WM hamsterten sie alle Goldmedaillen, die es in den vier Kategorien zu holen gibt: 2- bis 5-jährig sind die Jungathleten. Mädchen und Knaben treten gemeinsam an, wobei im vergangenen Jahr eine Japanerin im ­pinkfarbenen Tutu alle zweijährigen Alters­genossen abhängte. Ein bisschen verspielt darf das Outfit bei diesen Wettkämpfen also durchaus sein, weshalb der Anlass zuweilen an ein Kostüm­festival erinnert.

Wer nun trotzdem zusammenzuckt, an Tiger-Mamas und Raben-Väter denkt, die ihre Kinder allesamt in den Frühsport treiben: Ganz so eng sollte man diesen spielerisch-sportlichen Event nicht betrachten. Natürlich wird der eine oder andere Sprössling wohl zum Mitmachen überredet. Wer allerdings selber Kinder hat, weiss: Die Mehrheit besitzt schon früh einen eigenen Kopf. Da brauchts schon genuines Interesse an einer Aktivität, damit sich Kinder für sie langfristig begeistern.

Highlights aus dem Jahr 2015. Quelle: Youtube

24 Länder kennen diesen Cup

Zumal an dieser Strider-Cup-Serie, die von Australien, Chile, China, Südafrika über Italien in allen fünf Kontinenten stattfindet, das Erlebnis betont wird. Sieger wie Hinterherfahrer erhält eine Medaille. Die Voraussetzungen zum Dabeisein bestehen darin, ein Velo des Herstellers zu benutzen – und sein Gerät nicht so zu frisieren, dass es für den Kleinathleten gefährlich werden könnte. Auch Helm und Schoner sind obligatorisch, weil die Dreikäsehochs auch mal stürzen. In 24 Ländern werden solche Rennen mit Minihindernissen und ­engen Kurven ausgetragen, die Schweiz zählt nicht dazu, weil es einen lokalen Sponsor für die Umsetzung braucht.

Umfrage Laufrad-WM für 2- bis 5-jährige Kinder - macht das Sinn? Ja, solange die Kinder freiwillig mitmachen.

Der Spass ist gut, die Medaillen bräuchte es nicht.

Nein, Wettkämpfe in diesem Alter bringen nur den Eltern was.

Abstimmen Ja, solange die Kinder freiwillig mitmachen. 13.0% Der Spass ist gut, die Medaillen bräuchte es nicht. 4.3% Nein, Wettkämpfe in diesem Alter bringen nur den Eltern was. 82.6% 23 Stimmen Ja, solange die Kinder freiwillig mitmachen. 13.0% Der Spass ist gut, die Medaillen bräuchte es nicht. 4.3% Nein, Wettkämpfe in diesem Alter bringen nur den Eltern was. 82.6% 23 Stimmen



Natürlich hat die Firma Strider diesen Kinderplausch nicht uneigennützig initiiert. Es ist für sie eine ideale Plattform im umkämpften Markt an Kindervelos. Schliesslich sind die klassischen Anbieter längst auf diese Kundengruppe aufmerksam geworden. Und was diese Frühvelofahrer schon können, lässt sich auf Youtube in manchem Video bestaunen. Sie beherrschen ihr Gerät wie kleine Profis, weshalb diese neue Generation an Kindern auch keine Stützräder-Modelle mehr benutzt, ehe sie auf konventionelle Velos umsteigt.

Mühten sich ältere Jahrgänge also noch mit Hilfsstützen ab, überspringen fast alle Kinder unserer Zeit diesen Schritt – und erinnern damit an den ­Ursprung des Laufrads. Denn Likea­bikes existieren im Prinzip seit fast 200 Jahren. 1818 erfand Karl von Drais die sogenannte Laufmaschine, im Englischen liebevoll Dandy-Horse oder Hobby-Horse genannt. Der Vorläufer des modernen Fahrrads war aus Holz, schwer und ohne Bremsen versehen. Trotzdem soll es nach seiner Ein­führung in Europa und den USA einen kleinen Hype ausgelöst haben. Das männliche Geschlecht war vom Rad fasziniert und lief gerne über die ebenen ­Trottoirs. Unfälle mit Passanten waren ­darum vorprogrammiert und führten dazu, dass diese Laufräder rasch ­verbannt wurden.

50 Meilen auf dem Dandy-Horse

Zwei Jahrhunderte bevor Strider also seine Serie lancierte, kämpften grosse Buben bereits auf ihren Modellen um Meriten. Zudem kam man damit deutlich schneller voran als in einer Postkutsche, dem raschesten Fortbewegungsmittel der Zeit. Ausserhalb von London traten Dandy-Horse-Athleten darum gar zu einem 50-Meilen-Rennen an.

Da haben es die kindlichen Nachfahrer lockerer: Ihre Einsätze führen über ein paar Hundert Meter. Dafür ist ein Training samt Kursbesichtigung ­obligatorisch. Dem einen oder anderen potenziellen Wettkämpfer reichen diese Trainingsfahrten bereits, wie auf Blogs nachzulesen ist. Sie spielten danach ­lieber, statt am Rennen dabei zu sein. Auch das ist an dieser WM in Ordnung. (Tages-Anzeiger)