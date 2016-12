Polizei gab Sturmwarnung nicht an Turnfest weiter

Eineinhalb Jahre nach den verheerenden Stürmen am Eidgenössichen Turnfest ist ein Opfer seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Er war Chefkampfrichter. Mehr...

Zerstörte Festzelte, umgestürzte Bäume, fliegende Toi-Toi-WCs: TA-Reporter Reto Wissmann ist auf dem Turnfest-Gelände in Biel und berichtet, was das heftige Gewitter dort anrichtete. Mehr...

Das Unwetter am Eidgenössischen Turnfest in Biel hat weitaus mehr Verletzte gefordert, als zuerst gedacht. Die Berner Polizei erhöht die Opferzahl auf 76. 15 davon sind noch in Spitalpflege. Mehr...