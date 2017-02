Trump gibt auch bei der Superbowl den «Patrioten»

US-Präsident Donald Trump hat sich auch beim Football-Finale Superbowl durch und durch als «Patriot» gegeben und zumindest mit seinem Sieger-Tipp richtig gelegen: In einem Interview mit dem Sender Fox wenige Stunden vor dem landesweit mit grosser Spannung erwarteten Endspiel um den Titel in der National Football League (NFL) bekannte sich der Präsident am Sonntag zu den New England Patriots. Zur Begründung sagte Trump, zwar sei auch die gegnerische Mannschaft Atlanta Falcons «fantastisch». Aber die Patriots hätten den Titel bereits gewonnen und hätten somit «weniger Druck» im Endspiel.

«Wenn Sie einmal gewonnen haben, gibt es weniger Druck», sagte Trump. Zudem sei der Quarterback der Patriots, Football-Superstar Tom Brady, ein «Siegertyp». Der 39-jährige Brady und Cheftrainer Bill Belichick, die beide bereits bei den Erfolgen von 2002, 2004, 2005 und 2015 dabei waren, feierten in Houston im Bundesstaat Texas schliesslich nach einer Aufholjagd ein 34:28 nach Verlängerung über die Falcons. Brady, der mit dem brasilianischen Supermodel Gisele Bündchen verheiratet ist, ist damit der erfolgreichste NFL-Quarterback. Er ist mit Trump befreundet – ebenso wie der Eigentümer der New England Patriots, Robert Kraft, und Trainer Belichick. (AFP)