Und einmal wurde einem das Ohr abgebissen

Was geschieht, wenn man Fussball, Rugby, Boxen und Wrestling kombiniert? In Florenz jedenfalls ist es der Calcio Storico. Seit dem 16. Jahrhundert findet dieser Sport, wenn man ihn denn als solchen bezeichnen will, jedes Jahr im Juni in Florenz statt. Die Piazza Santa Croce wird mit Sand bedeckt, und vier Teams mit jeweils 27 Spielern treten gegeneinander an und spielen – um ein Gratisessen.

Die Mannschaften vertreten jeweils ein historisches Viertel der Stadt: Santa Croce in Blau, Santo Spirito in Weiss, Santa Maria Novella in Rot und San Giovanni in Grün.

Ein Spiel dauert 50 Minuten, man darf den Ball mit Händen und Füssen spielen. Tore erzielt man wie im Rugby, indem man den Ball über die Grundlinie trägt oder aber auch schiesst. Sechs Schiedsrichter gibt es, sechs Linienrichter und einen Hauptschiedsrichter, der alles überwacht. Das Ziel des Spieles ist einfach erklärt: Wer am meisten Tore erzielt, gewinnt. Wie im Fussball.

Fast alles erlaubt

Die Parallelen hören beim Körperkontakt auf, erlaubt ist nämlich: fast alles. Spieler können den Gegner schlagen, würgen, zu Boden werfen und ihm ein Bein stellen. Einzig Schläge gegen den Kopf und unterhalb der Gürtellinie sind verboten. Es gibt keine Auswechslungen, selbst wenn, wie im Jahr 1977, ein Spieler ein Ohr verliert. Ein Gegner biss ihm – ganz im Stil von Mike Tyson – das Ohr ab. Allein diese Szene verdeutlicht, dass es ein brutales Schauspiel ist und mehr an Gladiatorenkämpfe als an einen Sport erinnert.

Trotz aller Gewalt hat es in all den Jahren noch nie einen Todesfall gegeben. Es gab allerdings einige Kopfverletzungen, Platzwunden sind keine Seltenheit, und Spieler verbrachten schon bis zu fünf Monate im Spital. 2014 fand der Event wegen der zunehmenden Gewalt in den Jahren davor nicht statt. Wurde aber dank einigen Regeländerungen im nächsten Jahr wieder eingeführt.

Neue Regeln

Die ersten Regeln zu diesem Sport wurden von Graf Giovanni de’ Bardi 1580 ins Leben gerufen. Zu Beginn wurde das Spiel nur von Aristokraten und Spielern zwischen 18 und 45 Jahren ausgeübt – von Vertretern höherer sozialen Schichten. Einige Regeln wurden über die Jahre jedoch geändert. Seit 2008 sind Spieler über 40 und jene mit einer kriminellen Vergangenheit vom Spiel ausgeschlossen.

Eine weitere Regeländerung tritt nächstes Jahr in Kraft: Die Teams müssen strikt aus Florentinern bestehen. Sie müssen seit zehn Jahren in Florenz leben. Zudem gibt es weitere Neuerungen, um das Spiel sicherer zu machen: So sind nur noch Zweikämpfe erlaubt. Wird ein Spieler disqualifiziert, muss er das Feld innerhalb von drei Minuten verlassen, sonst wird sein ganzes Team ausgeschlossen.

Giacomo Peggion, ein Spieler am diesjährigen Calcio, sagt, dass es nicht nur ein Sport sei, sondern dass es ein einmaliges Erlebnis sei. Es sei kein Geld im Spiel, es gehe nur um Stolz und Ruhm für Florenz. «Man spielt für die Stadt, jedes Mal wenn man die Arena betritt. Es hat einen grossen, traditionellen und historischen Hintergrund. Jeder Spieler weiss das und sieht, dass es etwas Spezielles für die Bevölkerung von Florenz ist.» Die Gewalt gehört für Giacomo zum Spiel: «Es ist eine Art Kriegsspiel. Man muss Gewalt anwenden, um zu gewinnen.»

