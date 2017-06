Wenn die Magie des Baseballs verblasst

Natürlich wusste es Kevin Costner wieder einmal besser. Er gehorchte jedenfalls trotzig der Stimme, die ihm den sonderbaren Auftrag erteilt hatte: «Wenn du es baust, wird er kommen.» Also schlug Costner sein Maisfeld kahl und steckte stattdessen irgendwo in Iowa das schönste Baseballfeld der Filmgeschichte ab. Ein «Feld der Träume», so heisst der Streifen. Aber besser: ein Feld, aus dem die Träume sind. Er kam nämlich tatsächlich, er: der viel zu früh verstorbene Vater. Zusammen holten die beiden dann im Licht der untergehenden Sonne all die verpassten Würfe mit Baseball und Lederhandschuh nach.

Kitschig, nicht?

Und doch ist genau dieses Ritual stark in der amerikanischen Seele verankert: Vater und Sohn werfen einander in der Einfahrt den Ball zu. «To play catch.» Das Spielchen beschränkt sich heute längst nicht mehr auf den Baseball - aber damit fing es an. Wie so vieles. Weil Baseball früher professionalisiert wurde als die übrigen grossen Sportarten und fast ein Jahrhundert lang die Nummer 1 war, sind auch die Terminologien in den allgemeinen Sprachgebrauch übergangen. Der «ballpark» ist heute schlicht ein Sportstadion, das «ballgame» das Spiel darin und der «grand slam» die Krönung in vielen Sportarten. Beim Baseball braucht es dazu einen Homerun mit komplett besetzten Bases.

Der Besuch eines Baseballspiels hat immer auch eine nostalgische Note. Fast wie eine Reise in die Vergangenheit, die eigene. Baseball heute ist wie Baseball früher, viel athletischer zwar, und die Würfe sind schärfer und präziser, am Gameplay hat sich über all die Jahre indessen nur wenig geändert. Ausserdem wirkt Baseball geradezu entschleunigend. Es lässt dem Zuschauer auch mal Zeit für einen ausgedehnten Schwatz, während die Spieler auf der Bank sackweise Snacks futtern. Von Baseball geht legere Gemütlichkeit aus. Dazu kommt die lange Saison: 162 Spiele umfasst sie, allein gegen die vier Divisionsrivalen spielt jedes Team 19-mal.

Das wird gemächlich aber sicher zum Problem: Baseball wird auch bei den Fans zunehmend als zu langatmig wahrgenommen. Ein Spiel der Major League (MLB) dauert im Schnitt 2:56 Stunden - 40 Minuten länger als eine NBA-Partie. Zwar führte die Liga 2014 Regeln ein, um die Spielzeit zu senken, aber noch immer dauern Partien regelmässig über vier Stunden. Gründe dafür gibt es viele. Die Duelle zwischen Werfer und Schlagmann dauern länger, es braucht Werbeunterbrüche bei Werferwechseln, hinzu kommt die mit Musik zelebrierte Pause im siebten Inning. Die «Washington Post» befand kürzlich: «Selbst der Wiener Kongress ging zügiger voran.»

«Langweiliger als Langeweile»

In einer Kolumne warnte ein langjähriger Kommentator von Spielen der Boston Red Sox davor, es vor allem mit den Millennials zu verscherzen, den Digital Natives, geboren nach 1990, die eine schnellere Welt gewohnt sind. Die Instagram- und Snapchat-Generation hat ein Alter erreicht, in dem sie eigene Entscheidungen trifft und diese selbst finanziert - zum Beispiel, ob sie sich die Saisonkarte eines Sportteams leisten will. Genüsslich zitiert der Kolumnist seine Tochter in genau diesem Alter knapp jenseits der 20: «Baseball ist noch langweiliger als Langeweile.»

So wird das Publikum immer älter -und kleiner. Gegenüber dem Vorjahr hat die MLB 1,1 Prozent der Fernsehzuschauer verloren, als Folge der sinkenden Quoten hat ESPN im Mai die Wochentagsausgabe ihrer einstigen Vorzeigesendung «Baseball Tonight» gestrichen. Eine von der MLB in Auftrag gegebene Studie ergab, dass der TV-Zuschauer bei einem Livespiel durchschnittlich gerade einmal 50 Minuten am Ball bleibt.

MLB-Commissioner Rob Manfred glaubt, dass die Menschen im Stadion dieses Stoische vielmehr anzieht als abstösst, «sie checken den Totomaten, holen ein Bier, reden miteinander», so glaubt er. Doch auch vor Ort erodiert die Fangemeinde sehr wohl. Richtig dramatisch ist der Zerfall bei den New York Yankees, immerhin eine der bekanntesten Sportmarken der Welt. 2008 hatten sie noch die magische Grenze von 4 Millionen Zuschauern pro Saison erreicht (was in der Geschichte des Sports nur vier Teams gelungen ist), in den acht Jahren seither brach der Schnitt um fast ein Drittel ein - ligaweit sind es rund 10 Prozent. Die Einnahmen aus dem Ticketing sind gar um 42 Prozent zurückgegangen, konkret: Es fehlen 166 Millionen Dollar.

Diese Abwanderung einzig mit dem neuen, etwas kleineren Yankee Stadium zu erklären, ist zu kurz gedacht - das Team hat im Jahr der Eröffnung schliesslich die World Series gewonnen. Ebenso wenig scheint die 2008 einsetzende Rezession Schuld zu tragen: Die Footballer der New York Giants steigerten ihren Schnitt in derselben Zeitspanne leicht, während die Eishockeyaner der New York Rangers weniger als 200 Zuschauer verloren. Die NBA schliesslich brach zuletzt dreimal ihren Allzeitrekord.

Widerstand gegen die Wurfuhr

Die Verantwortlichen der Baseballliga sind alarmiert. Es liegen Massnahmen bereit, um die Spieldauer weiter zu reduzieren. Sie wurden schon in Minor Leagues getestet, doch bislang fehlte der Mut, sie in der höchsten Liga einzuführen. Es geht um abgekürzte Innings in der Verlängerung oder eine Beschränkung der Werbeblöcke und Timeouts.

Das richtig heisse Eisen allerdings ist die «pitch clock». Mit dieser Wurfuhr soll die Zeit des Pitchers eingeschränkt werden. Eine Pause von 25 bis 40 Sekunden zwischen den rund 300 Würfen pro Spiel sind heute Normalität, manchmal sogar mehr, eine «pitch clock» würde diese auf 20 Sekunden beschränken. Die Spieldauer könnte auf rund 2:39 Stunden fallen, dies haben Tests in der Minor League ergeben. Man käme in die Nähe einer durchschnittlichen NHL-Partie. Noch ist der Widerstand allerdings gross. «Ich hätte nie gedacht, dass wir einmal ernsthaft über die pitch clock reden würden», sagt Joe Torre, der mächtige Vize-Commissioner. (Tages-Anzeiger)