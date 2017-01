Michael van Gerwen grinste: «Ihr habt gedacht, das Viertelfinale zwischen Anderson und Chisnall (der am Freitag mit 21 180ern einen Rekord aufgestellt hatte, d.Red.) sei ein Kracher gewesen? Dann sagt mir, was das hier war», so der 27-Jährige, holte kurz Luft und gab die Antwort selbst: «Das hier war einmalig. Jeder, der heute dabei gewesen ist, sollte sich darüber klar sein, dass das ein aussergewöhnlicher Abend war.»

Es war geradezu atemberaubend, was der Niederländer und sein Landsmann Raymond van Barneveld den begeisterten Zuschauern im Halbfinale der Darts-WM geboten hatten. Van Gerwen siegte am Ende mit 6:2, doch was im Ergebnis nach einem weiteren standesgemässen Sieg des grossen Turnierfavoriten aussah, war tatsächlich ein Duell zweier herausragender Sportler am Rande der Perfektion. «Ich habe so etwas noch nie erlebt. Das war unglaublich», stammelte Wayne Mardle, ehemaliger WM-Halbfinalist und als TV-Experte im britischen Fernsehen selten sprachlos.

IMPECCABLE ????

MVG reaches the World Championship final by smashing the record for the highest average with 114.05! https://t.co/ZbkqTP9Yaw — Sky Sports Darts ???? (@SkySportsDarts) January 1, 2017

Ein Superlativ, der sich auf van Gerwens unglaubliche Konstanz auf höchstem Niveau bezog, aber auch auf die von vielen nicht mehr für möglich gehaltene Leistung des Routiniers und fünffachen Weltmeisters Raymond van Barneveld. Der 49-Jährige hatte wirklich alles versucht, um den Unbezwingbaren doch irgendwie zu schlagen. Auf der Bühne – und auch im Vorfeld.

Psychotricks des Altmeisters>

Gemeinsam mit ihren Ehefrauen hatten die beiden niederländischen Superstars am Vorabend auf das neue Jahr angestossen, und van Barneveld liess dabei keine Gelegenheit aus, um dem 22 Jahre jüngeren Gegner seine Sicht auf das bevorstehende Halbfinale zu schildern: «Der Druck für Michael ist unglaublich. Er hat in diesem Jahr alles gewonnen, aber wenn er den WM-Titel nicht holt, ist das doch alles nichts wert», erinnerte er an die schwarze WM-Serie des Ausnahmespielers, der in den vergangenen Jahren so ziemlich und 2016 tatsächlich alles gewonnen hatte, bei der WM aber sowohl 2015 als auch 2016 gescheitert war.

Psychotricksereien, denen «Barney» direkt mit Beginn des Halbfinals seinen sportlichen Angriff folgen liess. Er gewann den ersten Satz glatt und unerwartet mit 3:0 und schaffte auch im zweiten Durchgang nach einem 160er-Finish das Break. Noch im vierten Satz lag seine Erfolgsquote auf den Doppelfeldern bei 90 Prozent. Ein unglaublicher Wert.

Aber nur so war mit der «Green Machine» überhaupt Schritt zu halten. 2:2 stand es nach Sätzen, dann zog van Gerwen das ohnehin schon furiose Tempo noch einmal an. Kaum ein Leg verging, das nach der vierten Aufnahme noch nicht beendet war. Es hagelte 180er-Aufnahmen – die Reibeisenstimme von Caller Russ Bray wurde ebenfalls an ihre Leistungsgrenze geführt.

«Barney hat alles gemacht, was er konnte. Aber dieser van Gerwen wurde immer besser und besser», sah auch Mardle, und van Gerwen dankte seinem Gegner: «Es war eine phänomenale Leistung von mir, aber es war ,Barney’, der mich erst dazu gebracht hat.»

Taylors Bestmarke: pulverisiert

Lange Zeit im Match hatte besagter Barney, immerhin seit einem Jahr stolzer Grossvater, über dem höchsten Wurfdurchschnitt der WM-Geschichte gelegen. Er schwankte dauerhaft zwischen 108 und 116 Punkten. Der 14 Jahre alte Rekord von Phil Taylor, den van Barneveld am Freitag höchst selbst ausgeschaltet hatte, stand bei 111,21. Am Ende lief Barney bei 109 Punkten pro Aufnahme ins Ziel und damit knapp am Rekord vorbei. Die Bestmarke aber war ohnehin längst gefallen.

Michael van Gerwen leistete sich im Schlussspurt zwar einige Konzentrationsschwächen, stand nach acht Sätzen aber immer noch bei einem Average von fabelhaften 114,05. Taylors Bestmarke war pulverisiert. Und als sei es der Exklusivität dieses Abends noch nicht genug, beendete «Mighty Mike» den WM-Halbfinal mit einem doppelten Doppel. Bei 72 Punkten Rest spielte er Doppel-18 und Doppel-18. Es war vom ersten bis zum letzten Pfeil eine Darts-Demonstration.

Ein Traumfinale für alle Fans

Eigentlich ein Wunder, dass das perfekte Spiel, der Neun-Darter, nicht gelang. Beide Spieler schafften es mehrfach bis zum fünften perfekten Dart. Van Gerwen war einmal ganz nah dran, traf im ersten Leg des achten Satzes sieben Mal in Folge die Triple-20, anschliessend in das Dreifachfeld der 19, zielte auf der finalen Doppel-12 allerdings zu hoch.

Sehr wahrscheinlich, dass das Kunststück nun am Montag im letzten Match dieser WM (20 Uhr/baz.ch/Newsnet berichtet live) zu bestaunen sein wird. Van Gerwen, der Weltranglistenerste, trifft auf die Nummer zwei. «Es ist ein Traumfinal für alle Fans», sagte van Gerwen mit Blick auf das Duell gegen Gary Anderson.

Der Schotte hatte seinen Titel im vergangenen Jahr verteidigt und peilt nun das Triple an. Landsmann Peter Wright leistete sich im Halbfinale zu viele Fehler und verlor mit 3:6. «Ich fühle mich hier sehr wohl und gehe mit grossem Selbstvertrauen in das Finale», sagte Anderson, «aber Michael ist in diesem Jahr einfach fantastisch.»

???? RT if you will be supporting this man in the WC #darts final at Ally Pally ????



Can he make it 3 in a row? ???????????? pic.twitter.com/50rnfBwyqf — Unicorn Darts???? (@UnicornDarts) January 2, 2017

Van Gerwen, so scheint es, kann sich nur selbst schlagen. Er habe aus dem Achtelfinalaus vom Vorjahr seine Lehren gezogen – mit bei seinem dritten Finaleinzug (bei zehn Teilnahmen) will der Holländer jetzt endlich auch bei der WM diese Resultate erzielen, die ihm das ganze Jahr über gelingen: Siege, Siege und nochmals Siege. Doch auch wenn die Spannungsmomente fehlen, ist es ein Genuss, diesem Ausnahmekönner bei der Ausübung seines Sports zuzuschauen. «Ich werde den Montag genau so gestalten wie den Sonntag. Denn ich muss meine Leistung vom Halbfinale sicher noch mal abrufen.» Ein Satz, der Vorfreude hervorruft. (Die Welt)