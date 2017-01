Der Pechvogel, der die Stars überflügelte

Als sich fast alle schon auf einen Sieg von Tina Weirather eingestellt hatten, kam mit der Nummer 25 die Österreicherin Christine Scheyer. In ihrer erst vierten Weltcupabfahrt setzte sich die 22-jährige B-Kader-Fahrerin mit 39 Hundertstelsekunden Vorsprung an die Spitze. Dort blieb sie bis zum Ende des Rennens – und konnte ihr Glück kaum fassen. «Das ist unbeschreiblich, einfach nur schön», sagte Scheyer, die nicht nur auf den Sport setzen wollte und deshalb nebenher ein Studium der Wirtshaftswissenschaften begann.

Ein wenig hatte sich ihr Exploit schon am Morgen im einzigen Training angedeutet. Scheyer, die kürzlich in Val d'Isère als Neunte erstmals unter die ersten zehn gefahren war, realisierte die zweitbeste Zeit. «Ich hatte bei meiner Trainingsfahrt noch einige Reserven. Dass ich gleich so schnell war, hat mich schon überrascht», erklärte die Sensationssiegerin. «Im Rennen ist es mir dann gelungen, voll auf Zug durchzufahren und die Ski laufen zu lassen.»

Grosse Freude bereiteten ihr auch die Gratulationen von Lindsey Vonn, die in Zauchensee mit Rang 13 ihr Comeback gegeben hatte: «Dass sie als über 70-fache Weltcupsiegerin extra zu mir kam, ist brutal cool.» Vonn zeigte sich mit ihrer Fahrt derweil zufrieden. «Ich weiss, was ich noch tun muss. Jetzt kommen mit Garmisch und Cortina Strecken, die mir liegen», so die Amerikanerin. «Ich muss zufrieden sein, weil es nach den schweren Stürzen von Fanchini und Mikos sehr schwer für mich war. Die Strecke ist im Rennen viel schneller gewesen als im Training und ich bin wohl ein bisschen zu vorsichtig gefahren.»

Christine Scheyer ist eine Weltcupsiegerin, die einige Umwege gehen musste. Im Sommer 2013, nach einer Saison mit sieben Siegen und 15 Podestplätzen in FIS-Rennen, zog sie sich im Sommertraining in Neuseeland einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Im Dezember 2014 folgte der zweite, diesmal links.

Im folgenden Winter kämpfte sich die Vorarlbergerin über den Europacup zurück und durfte im Sommer 2016 mit der Speed-Weltcupgruppe der Österreicherinnen nach Chile reisen. Dort empfahl sie sich für Rennen auf der höchsten Stufe. Der Rest der Geschichte ist bekannt.

Ihr Motto «Train hard or go home» (Trainere härter oder geh nach Hause) passt bestens zur Karriere der 1,74 m grossen und 68 kg schweren Athletin, die Mikaela Shiffrin als ihr Vorbild bezeichnet. Als sie im Sommer gefragt wurde, welche Schlagzeile sie am liebsten über sich lesen würde, antwortete sie wie folgt: «Christine Scheyer feiert nächsten Weltcupsieg.» Mit dem Triumph in Zauchensee dürfte Scheyer nun auch das Ticket für die WM in St. Moritz in der Tasche haben.

Direkt nach Scheyer gelang in Zauchensee auch noch der Amerikanerin Jacqueline Wiles ein Exploit. Sie verdrängte Lara Gut um eine Hundertstelsekunde auf den undankbaren 4. Rang.

Zauchensee (AUT). Weltcup-Abfahrt der Frauen: 1. Christine Scheyer (AUT) 1:21,15. 2. tina Weirather (LIE) 0,39. 3. Jacqueline Wiles (USA) 0,54. 4. Lara Gut (SUI) 0,55. 5. Ilka Stuhec (SLO) 0,58. 6. Johanna Schnarf (ITA) 1,15. Ferner: 8. Priska Nufer (SUI) 1,23. 10. Jasmine Flury (SUI) 1,32. 13. Lindsey Vonn (USA) 1,54. 14. Joana Hählen (SUI) 1,60. 15. Corinne Suter (SUI) 1,66. 22. Fabienne Suter (SUI) 2,05. 32. Michelle Gisin (SUI) 2,55. 37. Denise Feierabend (SUI) 2,66. (ak)