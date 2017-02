Eklat an der Biathlon-WM

Blumenzeremonien sind gewöhnlich im Sport eine höfliche Sache. Nicht aber zur Zeit im Biathlon. Bei der WM in Hochfilzen kam es nach der Mixed-Staffel zu einem Eklat. Als die drittplatzierten Russen auf das Podest sprangen, verschwand Martin Fourcade - der Dominator des Sports.

Mit Frankreich war Fourcade Zweiter hinter Deutschland geworden. Als die Russen, die den Ex-Doping-Sünder Alexander Loginow in der Mixed-Staffel aufgestellt hatten, an ihm vorbeimarschierten und den Handschlag verweigerten, applaudierte der französische Weltcup-Leader höhnisch. Von den Zuschauern gab es Pfiffe für die russischen Biathleten. Als die Russen später bei der Sieger-Zeremonie das Podest bestiegen, machte Fourcade mit seinem Blumenstrauss in der Hand einen Abgang

Martin Fourcade verlässt mit Strauss das Podium. Hinter ihm die Russen Loginow und Schipulin

Bereits vor dem Rennen hatte Fourcade mit Bezug auf die Nominierung Loginows getwittert: «Wir dachten nicht, dass es möglich ist. Aber sie haben es getan.» Viele Biathleten sehen in der Aufstellung Loginows eine Provokation seitens der Russen.

Er wollte gar nicht starten

Loginow ist nach Angaben des russischen Männertrainers Ricco Gross gegen seinen Willen für die Mixed-Staffel nominiert worden. «Wir wollten eigentlich eine komplett andere Mannschaft laufen lassen, aber der Verband hat sich dann für diese Aufstellung entschieden», sagte Gross gegenüber Sky. «Es gibt natürlich Sachen, die werden über einen hinweg entschieden», meinte der deutsche Trainer der russischen Männer.

Loginow hatte erst im Dezember eine zweijährige EPO-Sperre verbüsst. Bei der EM hatte der 25-Jährige gleich drei Titel gewonnen und somit die WM-Qualifikation geschafft.

Russen kritisieren Fourcade

Doch nach Fourcades französischem Abgang war der Disput noch lange nicht vorbei. Bei der anschliessenden Pressekonferenz kritisierte der ansonsten eher zurückhaltende russische Schlussläufer Anton Schipulin den Franzosen scharf. «Er hat sich unfair verhalten und damit greift er unsere ganze Mannschaft an. Das können wir nicht hinnehmen», sagte Schipulin und war sichtlich aufgebracht.

Fourcade wies die Vorwürfe zurück. Er habe nichts falsch gemacht. «Ich kämpfe für sauberen Sport und wer das nicht akzeptiert, muss damit klarkommen», sagte der fünffache Weltcup-Gesamtsieger.

Normalerweise geben bei Medienterminen fast nur die Sieger Auskunft, diesmal sassen die Deutschen etwas deplatziert dazwischen. «Wenn immer von der Biathlon-Familie die Rede ist, ich glaube eine Familie sind wir nicht. Und man darf sich auch durchaus kritisieren, aber nicht alle sind für Kritik offen und dann passiert so etwas», kommentierte Arnd Peiffer aus dem deutschen Sieger-Team die Szenerie. (czu/SDA)