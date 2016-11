Enttäuschung für Cologna

In der Qualifikation des Sprintwettbewerbs in der klassischen Technik belegte Dario Cologna nur den 57. Rang und verpasste so den Einzug in die Viertelfinals der Top 30. Zum Vorstoss in die nächste Runde fehlten dem dreimaligen Olympiasieger 4,43 Sekunden. Auf die Bestzeit des 20-jährigen Norwegers Johannes Hösflot Klaebo büsste er 11,69 Sekunden ein.

Bei den Männern schaffte es von den Schweizern nur Jovian Hediger in die K.o.-Runde. Der 25-Jährige klassierte sich in der Qualifikation auf dem 22. Rang. Ausgeschieden ist neben Cologna auch Jöri Kindschi (74.).

Für das beste Resultat sorgte Laurien van der Graaff, die im Frauen-Rennen als Fünfzehnte überzeugte und den Cut mit einer Marge von mehr als vier Sekunden schaffte.

Die Distanz-Spezialistin Nathalie von Siebenthal schaffte den Vorstoss in die Top 30 erwartungsgemäss nicht. Die Berner Oberländerin landete auf Position 56. Die Bestzeit stellte die finnische Lokalmatadorin Krista Pärmäkoski auf. (sda)