«Es gibt Angenehmeres als Fremde im eigenen Bad»

Lara Gut ist erst 25 Jahre jung, dennoch ist es bereits zehn Jahre her, dass sie ihre erste Dopingkontrolle abliefern musste. «Es war in Altenmarkt-Zauchensee, im Jahr 2006 nach meiner ersten Medaille bei den Junioren-Weltmeisterschaften», erzählt die Schweizerin in ihrer Kolumne bei «Le Matin».

Das Thema ist bei Gut aktuell, weil sie vor einem Monat ihren Ärger über die Kontrollen via Social Media publik gemacht hatte. «Lasst es mich wissen, wann ihr mit mir ins Bett wollt», wetterte sie, als sie gleich zweimal innert zehn Stunden getestet wurde.

Wow... doping control at 10 pm yesterday, doping control this morning at 8 am. Let me know if next time you also want to go to bed with me ????