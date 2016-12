Österreichs Skistar attackiert TV-Sender

Im letzten Jahr wurde Marcel Hirscher in Madonna di Campiglio um ein Haar von einer abgestürzten Drohne getroffen, nun bereitete ihm der Österreichische Rundfunk (ORF) Ärger. Der war nämlich im zweiten Lauf des traditionsreichen Slalomanlasses am Donnerstagabend nicht mehr auf Sendung, sondern gab dem Südtiroler «Landkrimi» mit dem Titel «Endabrechnung» den Vorzug.

«Das ist eines der besten Rennen, die wir haben. Vom Hang, der Action, den Fans und auch von der Übertragung. Da verstehe ich es als Sport-Fan nicht, dass es nicht live war. Das ist ein Wahnsinn! Tun wir Ski fahren im Winter oder sollen wir nur noch ‹Landkrimi› schauen? Wir haben hier mehr Action geboten, als es im Krimi zu sehen gab», sagte Hirscher, der als Zweiter 33 Hundertstel auf den siegreichen Norweger Henrik Kristoffersen verlor.

Vor dem Rennen hatte sich der Führende im Gesamtweltcup gegenüber der «Kronen»-Zeitung zum Drohnenvorfall in der vergangenen Saison geäussert und erklärt, dass ihn dieser noch immer verfolge. «Ich habe mich genau erkundigt, wie schwer solche Geräte in etwa sind - und wir brauchen gar nicht darüber zu reden, was passiert wäre. Es wäre sicher schlimm ausgegangen», so Hirscher. Weil die Analyse der damaligen Vorgänge noch nicht abgeschlossen ist, verzichtet der Ski-Weltverband derzeit auf den Einsatz von Drohnen. (ak)