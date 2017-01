Tina Maze geht zu Fuss über die Ziellinie

War es das nun endgültig, Tina Maze? Sieht ganz so aus. Die Slowenin, die vor Saisonbeginn in Sölden ihren Rücktritt angekündigt hatte, gab in Maribor ihre Abschiedsvorstellung.

Merci @TinaMaze pour ce moment d'émotion ! Une grande dame du ski tire sa révérence ! #fisalpine pic.twitter.com/KwH6PjoPNQ — HORS-PISTE Le Mag (@HorsPisteOff) 7. Januar 2017

Maze, mit der Nummer 34 gestartet, unterbrach ihre Fahrt nach rund einer halben Minute, um bei ihrem Trainer und Lebensgefährten Andreas Massi kurz innezuhalten. Nach dem letzten Tor bremste sie abrupt ab, schnallte sie die Ski ab und überschritt die Ziellinie zu Fuss.

Vor dem Rennen in Maribor kursierten hingegen Gerüchte, wonach Maze doch wieder in den Weltcup zurückkehren könnte. Zuletzt hatte sie in Interviews angedeutet, über den Zeitpunkt ihres Karriere-Endes noch nicht vollends im Klaren zu sein.

