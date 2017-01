Es sieht nicht so gut aus für die legendäre Lauberhornabfahrt. Vom Freitagmorgen sind über das ganze Wochenende Niederschläge vorhergesagt, weshalb der Klassiker dem Neuschnee zum Opfer fallen könnte. OK-Präsident Urs Näpflin gab bis kämpferisch: «Wir haben sehr gute Leute, die darauf hinarbeiten, dass die Abfahrt stattfinden kann. Wenn wir eine Chance bekommen, werden wir sie packen.»

Optimismus tönt anders, dennoch kommt es Näpflin nicht in Frage, statt dem geplanten Slalom am Sonntag die Abfahrt durchzuführen: «Es wird keine Disziplin für eine andere geopfert.» Im Wetter sieht der 57-Jährige auch den Gründ für die seit 2012 rückläufigen Zuschauerzahlen in der Königsdisziplin: «Bei den Wetterprognosen ist es klar, dass die Leute das Rennen lieber im TV anschauen. Es wäre schön mal wieder blauen Himmel und Sonnenschein zu haben, dann kommen auch die Zuschauer wieder.» Er rechnet mit einem ähnlichen Zuschaueraufmarsch wie im Vorjahr, also rund 22'000 Menschen für die Abfahrt. Zum Vergleich: 2012 waren 38'000 Besucher beim Klassiker.

Dass irgendwann mal Lara Gut über den Hundschopf springt, schliesst Näpflin kategorisch aus – und glaubt auch nicht, dass die amtierende Weltcupsiegerin ein Zuschauermagnet wäre: «Aufgrund der Steilheit und der Schnelligkeit ist diese Strecke für eine Frauenabfahrt aus meiner Sicht zu schwierig.» Ausserdem glaubt der gebürtige Wenger, dass das aktuelle Abfahrtsteam der Männer stark genug ist, um das Publikum zu begeistern. Diese Aussage untermauerte er gleich noch mit seinem Tipp, wer die 87. Lauberhornabfahrt gewinnen wird: «Carlo Janka.» (baz.ch/Newsnet)