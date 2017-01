Die Show ist fast zu Ende, als ihr Star doch noch in die Gänge kommt. Iouri Podladtchikov bringt seinen dritten Lauf so herunter, wie man das von ihm erwarten konnte. Stilvoll und gespickt mit Höchstschwierigkeiten. Ganz am Ende der Halfpipe zwirbelt er einen Double Backside Rodeo in die Luft, steht diesen mühelos und legt sich vor Erleichterung in den Schnee. Sein Effort bringt ihm noch Rang 3, aber an den siegreichen Amerikaner Chase Josey kommt er nicht heran. Podladtchikovs Befriedigung ist, gegen sich selbst gewonnen zu haben. Die zwei Läufe zuvor waren ihm nicht nach Wunsch geglückt. Der Zürcher, in Laax 2014 und 2015 Sieger, war am Vormittag im Training dreimal in Folge bei seiner Höchstschwierigkeit zu Fall gekommen, das hatte Spuren hinterlassen – im Kopf.

Denn ein Halfpipe-Wettkampf ist ein Psychospiel, jeder Athlet kämpft nicht primär mit der Konkurrenz, sondern mit sich selbst. Ein paar Fahrer nehmen im Gespräch über diesen inneren Kampf gar das Wort «Angst» in den Mund. Meist korrigieren sie sich später und nennen Respekt als das dominierende Gefühl, wenn sie oben an dieser in den Berg gefrästen Riesenröhre aus Schnee und Eis stehen. 6,9 Meter hoch sind die Wände der Laaxer Halfpipe. Wenn dann die Fahrer noch fünf Meter aus ihr herausfliegen, wird der Weg bis nach unten sehr weit. Wie ein Sprung aus dem 5. Stock.

«Dafür hätte ich nicht die Eier»

Der eine Zuschauer, er sieht sich den Halfpipe-Final des Laax Open gemeinsam mit Freunden an, bringt es vielleicht am besten auf den Punkt. «Stellt euch vor, so hoch durch die Luft zu fliegen. Dafür hätte ich nicht die Eier», sagt er – und nimmt einen Schluck aus seiner Bierflasche.

So rustikal würde es nicht jeder ausdrücken. Aber inhaltlich hat der junge Mann schon recht. Das würde ihm wohl jeder der zwölf Finalisten bestätigen. «Es hängt alles von seinem Kopf ab. Jede Millisekunde während deines Laufs kann etwas passieren, du musst bereit sein zu reagieren», sagt Pat Burgener. Er hat im Dezember den ersten Weltcup in Übersee gewonnen, entsprechend hoch sind seine Erwartungen. Doch er stürzt im ersten Lauf, fährt im zweiten solide und will im dritten mehr. Bei einem Double Cork, wo er zwei Mal kopfüber durch die Luft dreht, passiert es: Er fliegt etwas zu weit von der Pipewand weg, von entsprechend weit oben kommt er runter und stürzt. «Aber ich bin so relaxt im Moment, da ist ein Sturz einfach ein Sturz», sagt Burgener.

Sein Teamkollege David Hablützel patzte Anfang Woche in der Qualifikation, stürzte zweimal, schied überraschend aus. Nun fliegt er als Pausenfüller mit anderen Fahrern zwischen den Läufen durch die Halfpipe, bestaunt von den Zuschauern, die an der 200 Meter langen Halbröhre dicht an dicht stehen. Für einmal wirbelt Hablützel nicht in Höchstschwierigkeiten durch die Luft, sondern zeigt einfachere, aber kein bisschen weniger schöne Tricks. «Im Wettkampf hast du während des Runs kein Spass, da kommen keine guten Gefühle auf, das ist ein einziger Kampf. Aber wenn du unten ankommst: Das ist das geilste Gefühl», sagt Hablützel.

Stets der eigene Gegner

Genau so muss sich das für Jan Scherrer sein. Als Letzter hat er sich für den Final qualifiziert, als Erster muss er in diesem deshalb ran. Der Toggenburger, nach zwei etwas durchzogenen Jahren wieder stark im Kommen, fliegt und dreht fast ideal, erhält zum Auftakt gleich 88,75 von 100 Punkten. Erst Podladtchikov mit dem allerletzten Run des Tages wird ihn später noch vom Podest verdrängen.

«Du bestreitest keine Wettkämpfe zum Genuss, denn du bist stets dein eigener Gegner», sagt Scherrer. Sein Gegner gewinnt danach noch zweimal. Scherrer versucht sich an einem Sprung, dessen Schwierigkeit für den gemeinen Zuschauer nicht augenfällig ist. Kein Wunder, er beinhaltet weder Salti noch Mehrfachdrehungen. Aber Scherrer fährt beim Versuch eines Switch Backside Alley Oop rückwärts in die Halfpipe rein. Das alleine braucht schon eine Portion Überwindung. Nach dem Absprung beginnt er, sich bergwärts zu drehen, was gegen den Instinkt ist, da er zugleich ja talwärts fliegt. Zudem sieht er nicht, wohin es geht, da er in Richtung seines Rückens dreht. Wie erwähnt: Er verliert die inneren Duellw. Einmal deutlich, einmal knapp. Unten angekommen, lächelt er trotzdem. Er wird sich so bald als möglich erneut herausfordern. (baz.ch/Newsnet)