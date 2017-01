Yule so gut wie noch nie, Mölgg siegt

Mölgg setzte sich bei schwierigen Bedingungen mit Windböen und Schneefall 72 Hundertstel vor Felix Neureuther und 77 Hundertstel vor Henrik Kristoffersen durch. Nach dem ersten Lauf war der italienische Routinier auf dem 5. Platz gelegen. Marcel Hirscher musste sich Rang 6 begnügen.

Daniel Yule, Sechster nach dem ersten Lauf, verpasste das Podest als Vierter um 22 Hundertstel und realisierte sein Karriere-Bestergebnis. "Es war ein grosser Kampf und ich glaube, ich hatte etwas Glück mit dem Wind. Aber am Ende stehen drei grosse Namen vor mir und ich kann sehr zufrieden sein", so der 23-jährige Walliser.

Auch Aerni und Rochat stark

Zweitbester Schweizer war der Berner Luca Aerni als Achter. Marc Rochat, der sich mit Startnummer 49 für den zweiten Lauf qualifizierte, hatte als 20. ebenfalls Grund zum Feiern. Ramon Zenhäusern, 28. bei Halbzeit, schied im zweiten Durchgang nach starker Zwischenzeit aus.

Der Amerikaner Mark Engel verpasste eine Sensation. Nachdem er im ersten Lauf mit Startnummer 45 auf den 3. Platz gefahren war, schied er aus. Auch der Halbzeit-Führende Manuel Feller kam nicht ins Ziel.

Mölgg ist erst der dritte Fahrer nach André Myhrer (St. Moritz im März 2016) und Neureuther (Yuzawa Naeba im Februar 2016), dem es in den letzten beiden Saisons gelang, Hirscher und Kristoffersen einen Sieg im Slalom wegzuschnappen.

Resultate 1. Manfred Mölgg (ITA) 2:00,03. 2. Felix Neureuther (GER) 0,72 zurück. 3. Henrik Kristoffersen (NOR) 0,77. 4. Daniel Yule (SUI) 0,99. 5. Michael Matt (AUT) 1,31. 6. Marcel Hirscher (AUT) 1,43. 7. David Ryding (GBR) 1,55. 8. Luca Aerni (SUI) 1,69. 9. Julien Lizeroux (FRA) 1,88. 10. Stefano Gross (ITA) 2,06. 11. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 2,31. 12. André Myhrer (SWE) 2,43. 13. Erik Read (CAN) 2,46. 14. Jung Dong-Hyun (KOR) 2,59. 15. Jonathan Nordbotten (NOR) 2,62. Ferner: 20. Marc Rochat (SUI) 2,95. - 22 der 30 Finalisten klassiert.

1. Lauf: 1. Manuel Feller (AUT) 58,13. 2. Lizeroux 0,05. 3. Mark Engel (USA) 0,28. 4. Hirscher 0,38. 5. Mölgg 0,39. 6. Yule und Kristoffersen 0,41. 8. Neureuther 0,52. 9. Matt 0,67. Ferner: 12. Aerni 0,78. 22. Rochat 1,24. 28. Ramon Zenhäusern 1,45. - Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert: 36. Mattias Hargin (SWE) 1,85. 42. Patrick Thaler (ITA) 2,00. - 73 Fahrer gestartet, 52 klassiert. - Ausgeschieden u.a.: Marc Gini, Reto Schmidiger, Sandro Simonet und Marc Digruber (AUT).

2. Lauf: 1. Mölgg 1:01,51. 2. Neureuther 0,59. 3. Kristoffersen 0,75. 4. Yule 0,97. 5. Ryding 1,02. 6. Matt 1,03. Ferner: 8. Aerni 1,30. 9. Hirscher 1,44. 17. Rochat 2,10. 19. Lizeroux 2,22. - Ausgeschieden u.a.: Zenhäusern, Feller, Engel, Marco Schwarz (AUT), Alexis Pinturault (FRA) und Alexander Choroschilow (RUS). (SDA)