2,5 Millionen in 24 Stunden

Die grüne Präsidentschaftskandidatin Jill Stein, die bei der Wahl nur etwa 1 Prozent aller Stimmen bekam, fordert eine Nachzählung in Wisconsin, Pennsylvania und Michigan. Dafür sammelt sie derzeit Spenden, denn wer die Überprüfung der US-Wahl will, muss selbst dafür zahlen: 2,2 Millionen Dollar insgesamt betragen alleine die Gebühren, die mit der Einreichung der Anträge in den drei Staaten anfallen. Hinzu kommen millionenhohe Anwaltskosten und diejenigen für die Durchführung der Nachzählung selbst.

«Wir verdienen Wahlen, denen wir trauen können.»Jill Stein

Doch Stein scheint das Unmögliche schaffen zu können: Sie hat innerhalb der ersten 24 Stunden seit ihrem Aufruf über 2,5 Millionen Dollar gesammelt – genug Geld, um in allen drei Staaten einen Antrag zu stellen. Wie sie auf ihrer Website schreibt, soll es jedoch ausschliesslich für die Kosten verwendet werden, die in Wisconsin anfallen. Dort läuft die Frist zur Einreichung morgen Freitag, 25. November , ab.

In Pennsylvania (28. November) und Michigan (30. November) bleibt Stein noch ein bisschen Zeit, um die erforderliche Summe zusammenzukriegen. Dass das Geld beschafft werden kann, ist nach dem Erfolg des ersten Spendentages realistisch. 4,5 Millionen Dollar ist die nächste Marke, die Stein erreichen will. Total rechnet sie mit 6 bis 7 Millionen Dollar, die nötig sind, um das Vorhaben umzusetzen.

Falls die Summe zusammenkommt, müssen die Anträge auf Nachzählung aber erst einmal von staatlichen Behörden bewilligt werden – und auch dann ist alles andere als klar, ob eine Überprüfung überhaupt etwas bringen würde.

«Am wahrscheinlichsten ist, dass die Umfragen falsch waren, und nicht, dass die Wahl gehackt wurde.»J. Alex Halderman

Ein Komitee aus Computer- und Wahlrechtsexperten fordere wegen «überzeugenden Beweisen für eine Manipulation» eine Nachzählung, hiess es gestern. Die Meldung brachte Jill Stein dazu, ihre Initiative zu starten. Hinter den Vorwürfen soll der ausgewiesene Experte J. Alex Halderman, Direktor des Center for Computer Security and Society an der Universität Michigan stecken. Das Problem: Halderman hat sich inzwischen selbst gemeldet und bemängelt, dass er falsch zitiert worden sei.

Der Artikel über ihn im «New York Magazine», der so viel Wirbel verursachte, beschreibe seine Ansichten fehlerhaft, stellte Halderman in einem Blogpost klar. Er habe nicht gesagt, dass die Wahl 2016 gehackt worden sei. Vielmehr glaube er, dass falsche Umfragen die wahrscheinlichste Erklärung für das überraschende Resultat seien.

«Es muss viel mehr unternommen werden, um die Wahl zu sichern.»J. Alex Halderman

Er habe lediglich aufzeigen wollen, dass elektronische Wahlmaschinen in den USA grundsätzlich ein Cyber-Sicherheitsproblem hätten und dass sich bis zur nächsten grossen Abstimmung etwas ändern müsse, so Halderman. Studien von ihm und anderen Experten warnen demnach seit langem vor möglichen Attacken auf solche Wahlcomputer, deren Software durch Schadprogramme ziemlich einfach verändert werden kann – auch wenn die Maschine nicht mit dem Internet verbunden ist.

Für Halderman ist die Wahl per Stimmzettel deshalb die sicherste Variante. Er fordert, dass die Staaten, die nur auf elektronische Wahlcomputer vertrauen, umrüsten und dass überall die Prüfungs- und Nachzählverfahren auf den neuesten Stand gebracht werden. Denn jeder US-Staat, oft sogar jeder Bezirk und jede Gemeinde, wählt seine Technologie selbst aus. Dementsprechend unterschiedlich sind die Wahlsysteme.

18 von 50: Nur wenige Staaten kennen ausschliesslich die Wahl per Stimmzettel (Paper Ballot), die am sichersten ist. (Grafik: Verified Voting)

Technisch ist eine Manipulation also möglich. Mit Sicherheit könne man eine solche nur dann ausschliessen oder beweisen, wenn man Wahlzettel und das Wahlequipment in den entscheidenden Staaten untersuche, so der Experte.

Genau das verlangt Jill Stein. Teile der demokratischen Wählerschaft fordern, dass auch Hillary Clinton selbst aktiv werden soll. Ob sie wirklich diesen Schritt macht, ist allerdings fraglich. Präsident Barack Obama, der sich öffentlich für eine geordnete Übergabe an Trump einsetzt, dürfte gemäss Politbeobachtern kein gesteigertes Interesse an einer quälenden Anfechtung haben.

