Clinton-Team unterstützt Neuauszählung in drei Staaten

Das Wahlkampfteam der unterlegenen US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton unterstützt einen Vorstoss der Kandidatin der Grünen Partei, Jill Stein, für eine Neuauszählung der abgegebenen Stimmen in Wisconsin, Pennsylvania und Michigan. Der republikanische Wahlsieger Donald Trump hatte diese demokratischen Hochburgen knapp für sich entschieden. Die Behörden in Wisconsin haben nach Eingang des offiziellen Antrags Steins bereits Schritte für eine Neuauszählung eingeleitet, der ersten in der Geschichte des Staats.

Da Clintons Team keine gerichtsfähigen Beweise für Hackerangriffe oder Versuche von ausserhalb, die Wahltechnik zu manipulieren, entdeckt habe, sei nicht geplant gewesen, dass es diese Option selbst verfolge, schrieb der Anwalt des demokratischen Wahlkampfteams, Marc Elias, am Samstag in einem Blog. Doch nun, da eine Neuauszählung in Wisconsin initiiert worden sei, werde sich Clintons Lager daran beteiligen, «um sicherzustellen, dass der Prozess auf eine Art abläuft, die für alle Seiten fair ist».

Stein um Hackerangriffe besorgt

Genauso werde Clinton in Pennsylvania und Michigan verfahren, sollte Stein auch dort entsprechende Anträge stellen, erklärte Elias. Dass sich das Wahlergebnis durch die Neuauszählungen ändert, gilt als höchst unwahrscheinlich.

Stein hatte landesweit ein Prozent der Stimmen erhalten. Sie hat erklärt, sie sei besorgt, dass es Hackerangriffe auf Wahlsysteme in den drei US-Staaten gegeben haben könnte. Steins Team schätzt, dass eine Neuauszählung in Wisconsin 1,1 Millionen Dollar (rund eine Million Euro) kosten werde. Bis Freitag hatte die Kampagne der Präsidentschaftskandidatin 4,8 Millionen Dollar (etwa 4,5 Millionen Euro) gesammelt, um Neuauszählungen in allen drei US-Staaten zu beantragen.

(foa/sda)