Dann halt nett

Das war wohl einer der aufregendsten Tage in der jüngeren Zeit bei der «New York Times». Schwarzbekleidete Geheimdienstleute sicherten gestern Nachmittag die Lobby des gläsernen Medienhauses im Big Apple. Dutzende Fotografen stürmten den Eingang – und dann kam er, Donald Trump. Der gewählte Präsident der USA, der Mann, dem die «Times» unermüdlich auf die Füsse trat, so hartnäckig, bis dem Blatt vom Immobilientycoon nur noch blanker Hass entgegenschlug.

Konnte das gut gehen, der Provokateur in der Höhle des Löwen? Zumal Trump nur einen Tag zuvor nochmals gegen die Medien heiss lief. Er lud wichtige TV-Macher des Landes zu sich ein. Danach erfuhr er: «Das war ein totales Desaster.»

Plötzlich «ein amerikanisches Juwel»

Doch irgendwas muss da über Nacht passiert sein, bei Amerikas oberstem Medienhasser. Plötzlich nannte er die «Times» ein «grosses, grosses amerikanisches Juwel». Wie bitte? Noch vor kurzem sagte er, «diese Leute sind nicht nur inkompetent, sie sind auch böse».

Trump nahm sich am Dienstag also 75 Minuten Zeit und stellte sich den Fragen der Redaktion – über 20 Journalisten sowie Herausgeber Arthur Sulzberger versammelten sich am Nachmittag im 16. Stock des Times-Tower um den künftigen Präsidenten der USA. Und sie schrieben sich danach die Finger wund (Hauptartikel, Making-of, Kommentar, Kolumne, Twitter-Story, Transkript des ganzen Interviews, usw.).

Fast noch wäre die Sache ins Wasser gefallen, kurzfristig hatte Trump am Morgen per Twitter das Treffen boykottiert. Ein Streit darum, ob das Gespräch «on the record» stattfindet, war Grund dafür. Offenbar befürchtete Trumps Stabschef Reince Priebus, dass sein künftiger Vorgesetzter auf gewisse Fragen keine Antworten hätte. Doch Antworten hatte Trump, und einige waren sogar überraschend. Plötzlich rückt er ab von der «Klimalüge» und Hillary Clinton will er auch nicht mehr ins Gefängnis werfen.

Klar, für die «Times» war das Treffen eine grosse Sache. Einige Journalisten schienen bewegt vom Treffen, einige davon auch irritiert. «Ich hatte gerade die Hand des gewählten Präsidenten geschüttelt, er bewegte sich zur nächsten Person und kam dann zurück zu mir, berührte meinen Arm und schaute mir in die Augen: ‹Ich werde ihnen Grund geben, Gutes über mich zu schreiben›», schrieb Kolumnist Frank Bruni nach dem Treffen. Ein anderer «Times»-Journalist nannte das Gespräch «aussergewöhnlich».

20 Jahre längeres Leben ohne «Times»-Lektüre

Natürlich lassen sich die Profis der «Times» von Trump nicht einseifen. Der vergiftete Ton aber wich zumindest für diese gute Stunde aufmerksamer Stille, in der Trump Dinge sagte wie: «Ich hoffe, wir kommen klar zusammen». Und: «Ich wünsche, ich kann in einem oder zwei Jahren die Redaktion wieder treffen und einige würden dann sagen, ich hätte einen gute Job gemacht.» Das dürfte kaum so herauskommen.

Wie bei anderen heissen Dossiers (Hillary, Klima), deutet Trump nun offenbar auch in Sachen Medien eine Abkehr vom gnadenlos harten Kurs an. Er sagt selber: «Ich glaube, es würde meinen Job um einiges einfacher machen.» Auf jeden Fall wird der gewählte Präsident auch weiterhin die «New York Times» lesen, wie er sagte. «Ich lese sie – unglücklicherweise (...) ich würde 20 Jahre länger leben, täte ich es nicht.»

(cpm)

Als ob die «Times»-Leute der sanften Annäherung nicht ganz trauten, hiess es im Hauptartikel: «Bis Dienstagabend hat Mr. Trump auf Twitter noch nicht geschrieben, wie die Sache für ihn bei der ‹Times› gelaufen ist.» Klar, man weiss um die Achterbahnfahrt mit Donald Trump.