Diese Körpersprache!

Welche Mimik setzt ein Sieger auf? Wie wirkt man nicht überheblich? Drei Profis haben das TV-Duell Trump vs. Clinton von Kopf bis Fuss gecheckt.

Die Angelsachsen, die es gerne kurz und klar haben, reden vom «Uh-oh»-Moment. Alles geht gut, man setzt sich durch, bekommt das Gewollte, hat die Lacher auf seiner Seite und die Fans sowieso – und dann passiert etwas Kleines, fast Unbedeutendes, und die Souveränität ist dahin. Donald Trump passierte das gegen Ende der Debatte, an der Stelle, als er sich als «gewinnenden Charakter» beschrieb. Hillary Clinton musste lachen, es sah natürlich aus wie selten bei ihr in der Öffentlichkeit. «Oh, ok», sagte sie, es klang nicht abschätzig, sondern humorvoll.

Von da an wirkte sie nicht mehr kühl, sondern entspannt, und sie machte sich daran, Donald Trump zu demontieren, spielte ihre Kompetenz aus, ohne zu belehren, man könnte im Psychosprech sagen: Sie schien bei sich angekommen zu sein. «Vor allem klang sie dabei wie eine Präsidentin», sagt der Kampagnenleiter Guido Weber, der auch schon in den USA gearbeitet hat: «enorm kompetent, ruhig, eine Leaderin halt.»

Zwei Extreme gegeneinander

Debatten werden von Körpersprache, Rhetorik, Stimme und Ausstrahlung mitgeprägt, auch damit hat John F. Kennedy Richard Nixon geschlagen, haben Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush und Barack Obama gegen ihre Gegner mitgewonnen, auch wenn sie nicht alle Debatten dominierten; Bush hatte gegen John Kerry in der ersten Debatte grosse Mühe, Obama verunglückte die erste Begegnung mit Mitt Romney komplett.

Die Begegnung der aktuellen Kontrahenten interessierte besonders, weil sich zwei so extreme, wenig sympathisch wirkende, von der eigenen Partei nicht geliebte Kandidaten hinter ihren Podien gegenüberstanden: Donald Trump versteht alles vom Fernsehen und wenig von der Sache, bei Hillary Clinton verhält es sich umgekehrt.

Wie hat denn Clinton auf die Fachleute gewirkt? «Sie hat ihren Rhythmus gefunden, und je länger es dauerte, desto mehr überzeugte sie mit ihrer Argumentation», sagt Barbara Weber, frühere Co-Direktorin am Zürcher Neumarkt-Theater. «Sie hat ihre Aussagen gestisch gut kommentiert, ruhig und klar.» Weniger gefallen hat ihr die Mimik der Kandidatin. Vor allem, wenn Clinton Trump habe zuhören müssen, «sah man diesen herablassenden Zug an ihr, den man ihr so oft vorwirft. Aber diese Haltung nahm ich weniger stark wahr, als ich es von ihr erwartet hatte.»

Heike Scholten ist selbstständige Kommunikations- und Politikberaterin. Sie berät und begleitet diverse Organisationen. Foto: zvg

Den Eindruck von Kompetenz und Distanz bestimmte für die Kommunikationsberaterin Heike Scholten auch die Stimmführung der Kandidatin. «Sie redete ruhig, eher kühl und gelegentlich streng in einer Stimmlage mit wenig Höhen und Tiefen.» Ihre Rhetorik sei viel elaborierter als die ihres Kontrahenten. Clinton sei ihr vorgekommen wie eine Marathonläuferin, die sich die Kraft für den ganzen Weg aufspart.

Die eisige Lady

Dieser positive Gesamteindruck, der von vielen Medien geteilt wird, kollidiert mit kommunikativen Mängeln der Kandidatin im Detail. Zu oft schien Clinton etwas abzulesen oder aus dem Gedächtnis zu rezitieren. Sie sprach abstrakt, wirkte bei Themen wie der Rassenspannung weit weg vom Alltag, der die Afroamerikaner plagt, begann Sätze mit Worten wie «Ich habe einen Plan» oder «es gibt zwei Probleme», verwies wiederholt auf die Faktenchecker ihres Wahlkampfteams. Da war sie wieder, die eisige Lady, der es im Grunde widerstrebt, einen Wahlkampf zu führen. Solche Mängel sind auch den Befragten aufgefallen, aber sie sind sich einig, dass Hillary Clinton Donald Trump, aufs Ganze gesehen, überlegen war.

Der Griesgrämige

Und was ist mit ihm? Donald Trumps grosse Stärke sei seine Spontaneität, sagt Guido Weber, das habe er ja den ganzen Wahlkampf über bewiesen. «Sein Prinzip ist die Anekdote, die bei ihm immer eine persönliche ist. Er hat zu allem eine grosse Idee, nur bleibt diese vage, weil Details nicht seine Stärke sind.» Mimisch fand Weber den Kandidaten oft griesgrämig, er habe Grimassen geschnitten, während seine Konkurrentin redete. «Er hat mich nicht überrascht», ergänzt Heike Scholten, «sondern wirkte auf mich flegelhaft bis zur Unhöflichkeit.» Das habe sich schon daran gezeigt, dass er Clinton und auch den Moderator wiederholt unterbrochen habe. «Trump muss immer zurückschlagen, wirkt dabei oft aggressiv und erinnert mich an ein zeterndes Kind», sagt Barbara Weber, die Theaterfrau. «Dafür ist er leidenschaftlich und wirkt authentisch.»

Barbara Weber war von 2008–2013 Co-Direktorin am Theater Neumarkt in Zürich und arbeitet als freie Regisseurin und Kuratorin. Foto: zvg

Eine von Trumps rhetorischen Stärken, da zeigt sich sein telegenes Talent, sind die Soundbites. «Ich habe zwei Worte», sagte er zum Beispiel: «law and order.» Auch andere komplexe Themen wie das wirtschaftliche Verhältnis mit China oder die Arbeitslosigkeit bezeichnete er als Desaster für Amerika, die er mit entschiedenem Handeln korrigieren wolle. Wiederholt kommentierte er Clintons Aussage mit einem monoton wiederholten «falsch, falsch, falsch», war selber aber nicht bereit, auf die Fragen nach seinen Falschaussagen oder Widersprüchen konkret einzugehen.

Die Frau in Rot

Letzte Frage an die drei Profis: Wie hat sich das Geschlechterverhältnis auf die Debatte ausgewirkt? Immerhin steht zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte eine Frau als mögliche Präsidentin bereit. Guido Weber findet, Clinton habe als Frau ihre Kleiderfarbe kühn gewählt. «Das Rot machte sie jung und dynamisch, fast ein wenig rebellisch. Sie wollte lebendig wirken und sich vom Establishment absetzen, dem sie ja angehört.»

Guido Weber ist Politberater in der Schweiz und ehemaliger Mitarbeiter in US-Senats- und Präsidentschaftskampagnen. Foto: zvg

Trump habe immer wieder versucht, seinen Machismo auszuspielen, sagt Kommunikationsberaterin Scholten, «er wirkte dabei wie ein zweitklassiger Autoverkäufer statt wie ein Staatsmann. Damit konnte er sicher nicht punkten.» Trotzdem habe der Unterschied der Geschlechter keine besondere Rolle gespielt, glaubt Barbara Weber, «gerade weil Clinton nicht darauf gesetzt hat. Sie will als Leaderin wahrgenommen werden und nicht nur als Frau.»

Fazit der Experten: Hillary Clinton hat die Debatte gewonnen, aber die Begegnung könnte Donald Trump mehr genützt haben, als man zunächst glauben könnte. Denn er war nicht grob ausfällig, und er hat seine Anhängerinnen und Anhänger überzeugt. Solche Begegnungen funktionierten wie ein Autorennen, sagt Guido Weber: «Man schaut zu und wartet auf den ersten Crash.» Den habe es diesmal nicht gegeben.

(Tages-Anzeiger)