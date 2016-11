«Er plappert Verschwörungstheorien nach»

Der designierte US-Präsident Donald Trump steht unter Druck: Er gewinnt zwar die zum Sieg nötigen Wahlmännerstimmen, liegt aber insgesamt hinter Verliererin Hillary Clinton. Experten schätzen, dass sie, sobald restlos ausgezählt ist, über 2,5 Millionen mehr Stimmen hat als Donald Trump.

Schon zuvor hatte Trump sich zu diesem Sachverhalt gemeldet – er hätte das Volksmehr erreicht, hätte er seinen Wahlkampf anders geführt. Doch nachdem jetzt von der Verliererseite Stimmen nach einer Neuauszählung laut werden, geht Trump in die Offensive. Er twitterte, er hätte das Volksmehr erreicht, wenn nicht Millionen Menschen illegal gewählt hätten.

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2016

Und wo wurde angeblich illegal gewählt? Mit einem weiteren Tweet deutete Trump auf die Staaten Virginia, New Hampshire und Kalifornien – alles Staaten, in denen Clinton triumphiert hatte, obschon es besonders in New Hampshire knapp war.

«Leichtfertig und absurd»

US-Medien und Beobachter zeigen grösstenteils Unverständnis ob Donald Trumps «Twitter-Tirade», wie es die Tech-Seite «The Verge» nannte. Sollte Donald Trump seine Social-Media-Aktivitäten beibehalten, fürchtet die Seite, würde Trump Twitter zu einer «Staats-Desinformations-Maschine» verwandeln. Für die Wahlbetrugsbehauptung gebe es keinerlei Beweise. Auch in der Vergangenheit sei das ein extrem seltenes Vorkommnis. Die Seite zitiert eine Studie der Loyola Law School, wonach es seit dem Jahr 2000 nur 31 Fälle von Wahlbetrug gegeben habe – und das bei über einer Milliarde ausgezählter Stimmen. Deshalb sei Trumps Anschuldigung «leichtfertig und absurd».

Zur Häufigkeit von Betrugsfällen wiesen die Datenanalysten von «FiveThirtyEight» schon vor den Wahlen in einem Podcast darauf hin, in den USA komme das «sehr selten» vor. So kommentierte beispielsweise Jody Avirgan, es sei wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden.

Trump verbreite eine Verschwörungstheorie

Auch «Politico» nennt Trumps Behauptung «haltlos» und zitiert mehrere Wahlrechtsexperten. Rick Hasen von der University of California sagte ebenfalls, Wahlbetrug komme nur selten vor, und selbst wenn, könne man nie von «Millionen, Tausenden oder gar Hunderten Stimmen» sprechen, höchstens von Dutzenden.

Die «New York Times» bezeichnet Trumps Behauptung ebenfalls «unbegründet» und betont, Trump habe sie ohne Beweis aufgestellt. Die «Washington Post» wirft Donald Trump vor, er würde «weithin entkräftete Verschwörungstheorie nachplappern». Das wäre nicht das erste Mal. Schon vergangenen März hatte Donald Trump ohne Verifizierung eine Fake-News auf Twitter verbreitet. Als NBC ihn damit konfrontierte, sagte er: «Was weiss ich schon? Ich weiss nur, was auf dem Internet ist.»

Sogar das konservative «Fox News» schreibt, es gäbe «keine Anzeichen auf weitverbreitete Wahlmanipulation». Die der künftigen Trump-Administration nahestehende Seite «Breitbart» äussert sich nicht kommentierend zu Trumps Behauptungen. Einzig auf Twitter nannten sie es einen «power move», einen starken Schritt.

Beunruhigung unter Beobachtern

Ökonom und «Predict Wise»-Datenanalyst David Rothschild kommentiert auf Twitter, es sei beunruhigend, dass Trump trotz seinem Sieg von Wahlbetrug spricht. Er und sein Team hätten bisher keine Andeutungen für Trumps Behauptung gefunden. «Es ist beängstigend, sich vorzustellen, wie sich Trump benimmt, wenn er einmal an der Macht ist und verliert», schreibt er auf Twitter. Weiterhin befürchtet er eine künftige Wählerunterdrückung als Effekt von Trumps Behauptung.

If Trump falsely claims mass voter fraud when he wins, scary to think of how he will behave if he is in power and loses. — David Rothschild (@DavMicRot) November 27, 2016

In ähnlicher Weise beunruhigt ist «New York Times»-Korrespondent Binyamin Appelbaum: «Warum würde jemand, der gerade eine Wahl gewonnen hat, versuchen, Wahlen zu delegitimieren?», fragt er rhetorisch. «Oh, stimmt. Nun, das ist nicht gut.»

Why would a man who an election try to delegitimize elections?



Oh. Right.



Well that's not good. — Binyamin Appelbaum (@BCAppelbaum) November 27, 2016

CNN-Mitwirkender und Ex-Obama-Berater Dan Pfeiffer: «Wir werden einen Verschwörungstheoretiker haben, der unsere Regierung, unser Militär und unser nukleares Arsenal unter Kontrolle hat. Was könnte da nur schiefgehen?»

We will have a Conspiracy Theorist in charge of our government, our military and our nuclear arsenal. What could possibly go wrong? https://t.co/k8zCfVVzuo — Dan Pfeiffer (@danpfeiffer) November 27, 2016

Die bekannte Figur der Alternativen Rechten («Alt-Right»), Mike Cernovich, bezeichnet hingegen die Meldungen der amerikanischen Mainstream-Medien als «Fake-News»: «Habt ihr nicht in der Journalistenschule gelernt, dass ‹unbewiesen› nicht zwingend ‹falsch› heisst? CNN sind Fake-News», schreibt er.

.@tomlobianco, did you not learn in journalism school (lol) that *unproven* is not necessarily false? CNN is fake news. pic.twitter.com/2bpSYTgHyn — Mike Cernovich ???????? (@Cernovich) November 28, 2016

Marc E. Elias, Chefjurist der Clinton-Kampagne, fasst auf Twitter seinen Frust zusammen: «Wir werden von dem Mann dafür angegriffen, bei einer Neuauszählung mitzumachen, die wir nicht verlangt haben, der selber denkt, es hätte einen massiven Betrug gegeben.»

We are getting attacked for participating in a recount that we didn't ask for by the man who won election but thinks there was massive fraud — Marc E. Elias (@marceelias) November 28, 2016

Verschwörungstheoretiker am Werk

Doch woher kommt eigentlich Trumps Behauptung? Mehrere US-Medien vermelden als Ursprungsquelle der Behauptung Gregg Phillips, den konservativen Gründer von Votestand, einer App, die das Melden von Wahlbetrug ermöglichen soll. «Wir haben Beweise», schreibt er auf Twitter. Phillips spricht von drei Millionen illegalen Einwanderern, die sich an der Wahl beteiligt hätten. Bisher hat Votestand allerdings keine Beweise geliefert.

Die Behauptung von Phillips hatte bereits kurz nach den Wahlen Fahrt aufgenommen, als sie vom populären Verschwörungstheoretiker und Radiomoderator Alex Jones von Infowars.com verbreitet wurde. Infowars vertritt auch die Position, wonach Hillary Clinton und einige ihrer Schlüsselfiguren in einen Pädophilenring involviert seien, der aus einer Pizzeria in Washington operiert.

Mehrere Faktenchecks haben ergeben, dass die Behauptung mit den drei Millionen illegalen Einwanderern falsch ist. Der «Washington Post»-Factchecker vergibt dafür vier Pinocchios («Whoppers!» – «Riesenlügen»), und das Verdikt von Snopes.com lautet «nicht bewiesen».

(baz.ch/Newsnet)