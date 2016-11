Ficht Clinton das Wahlergebnis an?

Vor den US-Wahlen hat Donald Trump behauptet, es sei ein gigantischer Betrug im Gange, um seiner Konkurrentin Hillary Clinton den Sieg zu sichern. Er werde das Resultat deshalb nur akzeptieren, falls er gewinne. Nun werden offensichtlich im demokratischen Lager Überlegungen angestellt, die Ergebnisse in drei Swing States anzufechten, nämlich in Michigan, Wisconsin und Pennsylvania. In den beiden letztgenannten Bundesstaaten hat Clinton knapp verloren, in Michigan ist es sogar so eng, dass der Bundesstaat bis heute keinem der beiden Kontrahenten zugeschrieben wurde.

Die Forderung nach einer Nachzählung erhebt ein Komitee, zu dem Computerexperten und Wahlrechtsspezialisten gehören, unter ihnen der Jurist John Bonifaz sowie J. Alex Halderman, der Direktor des Zentrums für Computer Security and Society an der Universität Michigan. Kommende Woche will das Komitee einen 18-seitigen Bericht zuhanden des Kongresses und anderer Behörden ausarbeiten.

Russische Hacker im Verdacht

Der Grund für die Zweifel am Wahlergebnis in den drei Swing States ist folgender: In jenen Bezirken, in denen ein computerisiertes Wahlsystem verwendet wird, hat Trump überproportional besser abgeschnitten als in jenen mit simplen Wahlzetteln. In Wisconsin soll die Differenz 7 Prozent betragen haben, was sich auf insgesamt 30’000 Stimmen summiert. Die demokratische Kandidatin hat den Bundesstaat mit einem Rückstand von 27’000 Stimmen verloren.

Laut der US-Regierung erfolgten vor dem Urnengang verschiedene Hacker-Angriffe, unter anderem auf den Mailaccount des demokratischen Wahlkampfmanagers John Podesta. Die amerikanischen Behörden vermuteten damals, hinter den Attacken stecke die russische Regierung. Könnte es dann nicht sein, so das Komitee der Zweifler, dass russische Hacker auch am Wahltag ins Computersystem eingedrungen sind und die Ergebnisse zugunsten Trumps manipuliert haben?

Der bekannte amerikanische Meinungsforscher Nate Silver hält die Theorie für wenig wahrscheinlich. Seiner Meinung nach sind die Abweichungen nicht auf computerisierte Wahlsysteme, sondern auf die unterschiedliche ethnische Bevölkerungsstruktur und divergierende Bildung in den betreffenden Bezirken zurückzuführen.

Die Zeit ist knapp

Dennoch hat laut der Zeitschrift «New York» eine Konferenzschaltung zwischen dem Komitee und Podesta stattgefunden. Die britische Zeitung «The Guardian» berichtet, bereits zuvor hätten sowohl Podesta als auch die einflussreiche Demokratin Donna Brazile leise Vorbehalte gegenüber dem Endergebnis geäussert. Andere Exponenten der demokratischen Partei seien hingegen dezidiert dagegen, die Resultate in den drei Bundesstaaten anzufechten, weil man vor den Wahlen Trump für seine Verschwörungstheorien über angebliche Wahlfälschungen kritisiert habe.

Hillary Clinton hat sich bisher nicht geäussert. Hingegen sagte Heba Abedin, die Schwester ihrer engen Vertrauten Huma Abedin: «Eine Verschiebung von lediglich 55’000 Stimmen in Pennsylvania, Michigan und Wisconsin ist alles, was Hillary für einen Sieg braucht.»

Die Zeit, um die Ergebnisse in den drei Bundesstaaten juristisch anzufechten, ist allerdings knapp. In Wisconsin läuft die Frist bereits am kommenden Freitag ab, in den anderen Bundesstaaten nächste Woche. Laut amerikanischen Medien ist das Weisse Haus gegen juristische Schritte, um den Machtwechsel zwischen Obama und Trump nicht zu erschweren.

