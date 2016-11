Jetzt mischt sich Kellyanne Conway ein

In der Diskussion über die Regierungsbildung in den USA stellt sich Kellyanne Conway klar gegen Mitt Romney als Kandidaten für das Amt des Aussenministers. Der ehemalige Gouverneur von Massachusetts habe im Wahlkampf «getan, was er konnte, um Donald Trump zu schaden», sagte Kellyanne Conway in der ABC-Sendung «This Week» am Sonntag. «Wir sind alle für Einheit in der Partei. Aber ich denke nicht, dass wir dafür mit dem Posten des Aussenministers bezahlen müssen», sagte Conway. Sie werde Trumps Entscheidung aber in jedem Fall respektieren. «Es gibt nur einen, der sein Kabinett auswählen wird, und das ist der gewählte Präsident Donald Trump», so Conway, die mittlerweile im Übergangsteam des designierten Präsidenten sitzt.

I did tell him privately. And I'll respect his decision. Point is the volume & intensity of grassroots resistance to Romney is breathtaking https://t.co/bknmfGZ13a — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) 27. November 2016

Die Personalie Romney habe eine «Sintflut» an Kommentaren in den sozialen Medien und in ihren persönlichen Nachrichten ausgelöst, schrieb Trumps Wahlkampfchefin auf Twitter. «Einige Trump-Loyalisten warnen vor Romney als Aussenminister.»

Conway im ABC-Interview über die Besetzung wichtiger Posten im Kabinett Donald Trumps. (ab Minute 3:40)

Im Übergangsteam des künftigen US-Präsidenten Donald Trump gibt es heftigen Streit um die Vergabe des Aussenminister-Postens. Einflussreiche Unterstützer rieten Trump bereits am Donnerstag öffentlich von der Nominierung des Republikaner-Schwergewichts Mitt Romney ab, der ihn im Wahlkampf wiederholt scharf kritisiert hatte. Romney wurde bislang als aussichtsreicher Anwärter auf den Posten angesehen.

Zu den Kritikern Romneys zählt der frühere Parlamentschef Newt Gingrich, der Trump im Wahlkampf schon früh unterstützt hatte. «Mir fallen 20 Leute ein, die besser zu Trumps Vision von Aussenpolitik passen würden», sagte Gingrich im Sender Fox News. Er hege Zweifel, ob Romney wirklich die «entschlossene Amerika-zuerst-Politik» vertreten könne, mit der Trump im Wahlkampf geworben hatte.

Der frühere Gouverneur Mike Huckabee, ein Vertreter der Parteirechten, sagte dem Sender, er sei «immer noch sehr unglücklich damit, dass Mitt im Wahlkampf alles unternommen hat, um Donald Trump scheitern zu lassen».

Romney, der Präsidentschaftskandidat des Jahres 2012, hatte im Wahlkampf die innerparteiliche Opposition gegen Trump organisiert und diesen als «Blender» und «Betrüger» bezeichnet. Romney steht für das republikanische Parteiestablishment, gegen das viele Trump-Anhänger Vorbehalte haben.

Wird Giuliani Aussenminister?

Als weiterer Anwärter auf den Posten des Aussenministers gilt New Yorks Ex-Bürgermeister Giuliani, ein enger Gefolgsmann Trumps. Giuliani machte nach Informationen der «New York Times» intern seinen Anspruch auf den Posten deutlich und habe signalisiert, dass er für ein anderes Amt nicht zur Verfügung stehe. Gegen Giuliani sprechen möglicherweise seine Geschäftsaktivitäten im Ausland, die Interessenkonflikte bewirken könnten.

