Journalisten sind für Trump «alles Lügner»

Der zukünftige US-Präsident Donald Trump hat sich zu Wochenbeginn in New York mit Vertretern der Medien getroffen und sie als Lügner beschimpft. Es sei wie ein «Erschiessungskommando» gewesen, zitierte die «New York Post» am Montagnachmittag einen Teilnehmer.

Trump ging dem Bericht zufolge gleich zu Beginn des Treffens insbesondere auf den Nachrichtensender CNN los. Dem anwesenden Senderchef Jeff Zucker soll er dem Teilnehmer zufolge gesagt haben: «Ich hasse Ihren Sender, jeder bei CNN ist ein Lügner, und Sie sollten sich schämen.»

Auch ein anderer Teilnehmer berichtete der «New York Post» von Tiraden Trumps während des Treffens, an dem mehrere bekannte Fernsehmoderatoren teilnahmen. «Wir sind in einem Raum voller Lügner, der betrügerischen, unehrlichen Medien, die völlig falsch gelegen haben», soll er demnach wiederholt gesagt haben.

Trump hatte sich bereits während des Wahlkampfs als Opfer einer Medienkampagne bezeichnet. Er wirft einem Grossteil der Medienlandschaft pauschal vor, ihm gegenüber voreingenommen zu sein.

Doch Treffen mit der «New York Times»

Grosses Hickhack gab es am Dienstag auch um ein geplantes Treffen zwischen dem künftigen Präsidenten und Vertretern der Zeitung «New York Times», die im Wahlkampf diverse Enthüllungsgeschichten unter anderem über die Steuer- und Geschäftspraktiken des Immobilienmilliardärs veröffentlicht hatte.

The failing @nytimes just announced that complaints about them are at a 15 year high. I can fully understand that - but why announce? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. November 2016

Perhaps a new meeting will be set up with the @nytimes. In the meantime they continue to cover me inaccurately and with a nasty tone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. November 2016

Das Treffen wurde wegen eines Streits um den Ablauf zunächst abgesagt, kam dann aber am Nachmittag doch noch zustande.

Distanzierung von Alt-Right-Bewegung

Trump distanzierte sich dort von der rechtsextremen Alt-Right-Bewegung, die seinen Wahlsieg mit Nazi-Sprüchen und dem Hitlergruss gefeiert hatte. «Ich möchte dieser Gruppe keinen Auftrieb geben, und ich erkenne sie nicht an», sagte Trump am Dienstag im Interview mit der «New York Times».

The highlights from Donald Trump's meeting with The New York Times https://t.co/yHNfQt7pD1 pic.twitter.com/7svXk9VcB6 — The New York Times (@nytimes) 22. November 2016

Zuvor hatte die Zeitung Trump in einem Leitartikel aufgefordert, die «giftige Propaganda» der Alt-Right-Bewegung, die er in seinem Wahlkampf selbst «aus dem Schatten geholt» habe, «eindeutig zu verurteilen».

Trump sei im Kurznachrichtendienst Twitter «verstummt», nachdem rund 200 «weisse Nationalisten» am Samstag in Washington eine «sehr öffentliche Coming-Out-Party voll von rassistischem und antisemitischem Schmutz» gefeiert hätten, schrieb die «New York Times».

Menschlicher Einfluss bei Klimawandel

Trump sieht nun offenbar doch einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und menschlichem Einfluss. «Irgendwie, es hängt davon ab, wie viel», sagte er gegenüber der «New York Times». Unter Bezug auf Regulierungen sagte Trump, er denke beim Thema Klimawandel immer auch an die Kosten für die US-Unternehmen und die Konsequenzen für die Wettbewerbsfähigkeit.

Auf die Frage, ob sich die USA unter seiner Führung aus internationalen Klimaabkommen zurückziehen würden, sagte Trump: «Ich werde das sehr genau prüfen. Ich stehe dem Ganzen offen gegenüber.» Im Wahlkampf hatte Trump einen menschengemachten Klimawandel negiert und gesagt, er wolle entsprechende Vereinbarungen aufkündigen.

Trump will keine weiteren Ermittlungen gegen Clinton

Donald Trump will doch keine neuen Ermittlungen gegen seine unterlegene Rivalin Hillary Clinton veranlassen. «Ich will den Clintons nicht schaden. Das will ich wirklich nicht», sagte Trump am Dienstag in einem Interview der «New York Times». Zuvor hatte bereits seine Sprecherin Kellyanne Conway erklärt, Trump wolle als Präsident die E-Mail-Affäre um Clinton ruhen lassen.

Trump hatte während des Wahlkampfs immer wieder gegen die «Verbrecherische Hillary» gewettert und seinen Anhängern versprochen, nach seinem Wahlsieg einen Sonderstaatsanwalt einzusetzen, um Clintons Nutzung eines privaten E-Mail-Servers für dienstliche Zwecke als Aussenministerin noch einmal zu untersuchen. Das FBI hatte bereits erklärt, dass sich Clinton dabei strafrechtlich nichts zuschulden hatte kommen lassen. Bei Trump-Kundgebungen skandierte die Menge aber immer wieder «Sperrt sie ein».

Einige republikanische Gruppen kritisierten, dass Trump mit seiner neuen Position ein zentrales Wahlkampfversprechen breche. «Es wäre ein Verrat an seinem Versprechen an das amerikanische Volk, den Sumpf aus schrankenloser Korruption in Washington trockenzulegen», erklärte die Organisation Judicial Watch.

Bisher von den Medien ferngehalten

Seit seinem Wahlsieg hat sich Trump weitgehend von den Medien ferngehalten. So gab der gewählte Präsident entgegen der Gepflogenheiten bislang keine Pressekonferenz, sondern nur gelegentliche Interviews.

Mit der Öffentlichkeit kommuniziert Trump grossteils über den Kurzbotschaftendienst Twitter. Seine Pläne für die Zeit unmittelbar nach seiner Regierungsübernahme am 20. Januar verkündete er am Montag in einer Videobotschaft.

Die bisherige Praxis des künftigen Präsidenten hat Sorgen innerhalb der US-Medien wachsen lassen, dass ihnen die Trump-Regierung den Zugang zu Informationen schwer machen könnte. (chk/sda/AP)