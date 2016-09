Stimmt das?

Es wird geschummelt und gebogen im TV-Duell: Aussagen von Hillary Clinton und Donald Trump auf dem Prüfstand.

Vorteil Hillary Clinton, hiess es aus Sicht der meisten Experten heute Morgen. Die demokratische Präsidentschaftsanwärterin hat in der ersten TV-Debatte gegen ihren Widersacher Donald Trump den souveräneren Eindruck hinterlassen – auch, weil es dieser einmal mehr nicht so genau nahm mit der Wahrheit. Zu diesem Schluss kommen US-Leitmedien, welche die Aussagen der beiden Kandidaten überprüften.

NEW TONIGHT: At first debate, Trump claims, again, that he was against war in Iraq. But that's False. https://t.co/t5cH1tereh — PolitiFact (@PolitiFact) 27. September 2016

Laut «Politifact» – einem Vorreiter der Faktenchecks wie sie auch baz.ch/Newsnet macht – waren die Angriffe, welche die beiden gegenseitig fuhren, inhaltlich grösstenteils korrekt. Mehr Probleme bekundeten die Kandidaten, wenn es um ihre eigene Bilanz ging. Besonders Trump, der von Clinton immer wieder mit einstigen Aussagen konfrontiert wurde, verhedderte sich.

«Ich habe den Irakkrieg nicht unterstützt. Die Aufzeichnungen zeigen, dass ich recht habe», sagte der Republikaner beispielsweise. Falsch, urteilt «Politifact». Die Aufzeichnungen würden genau das Gegenteil zeigen. Trump habe die Invasion in den Irak noch im Jahr 2002 gutgeheissen und erst später umgeschwenkt.

Insgesamt fällt die «Politifact»-Bilanz zur Debatte so aus: Von sieben Aussagen Clintons, die ganz genau unter die Lupe genommen wurden, waren fünf ganz oder mehrheitlich wahr. Bei Trump hingegen entpuppten sich vier von sechs Aussagen als ganz oder mehrheitlich falsch. Damit bestätigte er seine negative Bilanz bei der Faktencheck-Seite, die er schon vor dem TV-Duell aufwies.

Die Bilanz nach fast 400 überprüften Aussagen: Trump schneidet deutlich schlechter ab. (Screenshot:politifact.com)

Von allen durch «Politifact» überprüften Aussagen seit Ankündigung der beiden Kandidaturen waren bei Trump 35 Prozent oder mehr als ein Drittel falsch, 18 Prozent sogar absurd («Pants on Fire»). Clintons Äusserungen hingegen waren zu 52 Prozent ganz oder mehrheitlich wahr.

Entsprechend seiner bisherigen Kampagne habe sich Trump in der TV-Debatte weniger an Fakten gehalten als Clinton, findet auch die «New York Times». Demnach machte der Republikaner kleine Vorteile, die er sich zuweilen verschaffen konnte, gleich selbst wieder zunichte.

So warf er Clinton beispielsweise zurecht vor, dass sie einst das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA guthiess, obwohl es sich um «das schlimmste Handelsabkommen in der Geschichte der USA» gehandelt habe. In der Tat habe Clinton ihre Meinung zu NAFTA immer wieder geändert. Gleichzeitig sei der Kongress 2015 aber zum Schluss gekommen, dass das Abkommen einen relativ geringen Effekt auf die US-Wirtschaft hatte, so die renommierte Zeitung. Trumps vernichtendes Urteil schätzt sie folglich als falsch ein.

Laut dem Online-Magazin «Politico» konnte Clinton auch deshalb mehr Punkten, weil ihre Vorwürfe öfter der Wahrheit entsprachen.

TRUE: @HillaryClinton is right about the wealthy benefiting from Trump tax plan https://t.co/cmWfPeDbzg pic.twitter.com/9MrOOPk4pk — POLITICO (@politico) 27. September 2016

Ihre Aussagen, dass Trump den Klimawandel als Schwindel der Chinesen abtat und Schwangerschaft als «Belästigung» für Arbeitgeber bezeichnete, waren korrekt. Ihr Hinweis darauf, dass der Republikaner einst 14 Millionen Dollar Startkredit von seinen Vater bekam, stimmte ebenfalls.

Noch wichtiger war jedoch, dass Clinton Trumps Plan für eine Steuerreform kritisierte. Dieser mache die Reichsten zu den grössten Gewinnern, sagte die Demokratin – und hatte gemäss «Politico» recht. Eine Analyse der konservativen «Tax Foundation» zeige, dass das oberste Prozent der Lohnempfänger fast 20 Prozent mehr verdienen würde, die mittleren Einkommen hingegen um 9 Prozent zurückgingen, schreibt das Politmagazin.

Da nützte es auch nichts, dass Trump seine Steuersenkungen als die «grössten seit Reagan» anpries. Wahr, meint «Politico» ausnahmsweise.

(baz.ch/Newsnet)