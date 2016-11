Trump-Kritiker in Gewissensnöten

Vor der US-Wahl warnte Christine Todd Whitman ihr Land, ein Präsident Donald Trump würde es ins Chaos stürzen. Die republikanische Politikerin verglich den Kandidaten ihrer Partei gar mit Adolf Hitler und stellte sich öffentlich hinter die Demokratin Hillary Clinton. Spätestens mit dem Sieg Trumps sind ihre Worte verhallt. Ihr bleibt nur, jungen Parteikollegen zur Vorsicht zu raten, sollte ihnen die Mitarbeit in der Regierung angeboten werden.

Mehr als 4000 Stellen müssen der neue Präsident und sein Team in der öffentlichen Verwaltung besetzen. Für einen Quereinsteiger in die Politik, der keinerlei Regierungserfahrung hat, ist das eine besondere Herausforderung. Ob Trump, dem nachgesagt wird, nachtragend zu sein, auch ehemalige Kritiker mit einem Job bedenkt, ist noch offen. Dennoch machen sich auch bisherige Skeptiker Gedanken über eine mögliche Mitarbeit.

Nicht nur der Karriere wegen

«Ich mahne zur Vorsicht», erklärt die ehemalige Umweltministerin Whitman. «Sie müssen schliesslich ausführen, was der Präsident getan haben will.»

Dutzende republikanische Experten aus Aussenpolitik und Wirtschaft und auch gewählte Politiker scherten in den vergangenen Monaten aus der Linie ihrer Partei aus und positionierten sich gegen den Kandidaten Trump. Jetzt stellen sie sich die schwierige Frage: Sollen sie auf den Trump-Zug aufspringen oder tatenlos zusehen, wie er den Bahnhof verlässt?

Nicht nur der Karriere wegen, sondern auch der Politik und dem Vaterland zuliebe sollten die bisherigen Kritiker einen Posten in der Verwaltung nicht ausschlagen, sagt Peter Feaver. Der einstige Berater im Weissen Haus gehört zu einer Reihe von Sicherheitsexperten, die vor der Wahl ihre Unterschrift unter Briefe setzten, die vor dem Trump-Risiko warnten. Der Multimilliardär würde «die nationale Sicherheit und das Wohl unseres Landes aufs Spiel setzen», hiess es darin.

«Er ist unser Präsident»

Ihn selbst werde Trump wohl nicht ansprechen, meint Feaver. Mit seiner Unterschrift sei er «effektiv auf eine schwarze Liste» geraten. Aber es gebe noch zahlreiche ehemalige republikanische Regierungsmitarbeiter mit grossen Erfahrungen auf dem aussenpolitischen Feld, die für eine Stelle in Frage kämen.

«Er ist unser Präsident, und wenn er euch bittet, dem Land zu dienen, dann solltet ihr nicht reflexartig «Nein» sagen», betont Feaver, der an der Duke-Universität in North Carolina lehrt. «Ich habe sogar gute Leute, die ich kenne, direkt ermutigt, ihren Hut in den Ring zu werfen», sagt er. «Denn ich will dazu beitragen, dass dieses Team die bestmöglichen Leute bekommt.»

Auch Eric Edelman, früher Sicherheitsberater von Vizepräsident Dick Cheney, ist der Ansicht, dass ein Angebot nicht pauschal ausgeschlagen werden darf. Es müsse zumindest geprüft werden, rät er: «Das gebietet die Liebe zum Vaterland.» Er selbst rechnet ebenfalls nicht mit einer Einladung, nachdem er Trump im Wahlkampf lautstark kritisierte.

Gespräche hinter den Kulissen

Als Unterzeichner einer der Brandbriefe gegen den Kandidaten Trump steht auch der frühere Aussenamtsmitarbeiter Eliot Cohen am Rand. Von einem Freund mit Kontakten zum Trump-Team wurde er dennoch gebeten, geeignete Bewerber vorzuschlagen. Die Reaktion darauf gab ihm jedoch den Rest, so dass er sich in der «Washington Post» warnend an mögliche Interessenten wandte: Konservative sollten sich nicht zur Verfügung stellen, erklärte er. Für republikanische Experten wäre ein Job in der ersten Phase der Präsidentschaft mit dem Risiko behaftet, «Integrität und Ruf aufs Spiel zu setzen».

Hinter den Kulissen laufen eine Reihe von Gesprächen zwischen einstigen Kritikern und den Mitarbeitern des neuen Präsidenten, die die leeren Posten füllen müssen. Selbst für Top-Jobs sind Politiker im Gespräch, die sich nicht unbedingt als Unterstützer des neuen Präsidenten einen Namen machten. So traf Mitt Romney, der Trump einst «Schwindler» und «Betrüger» nannte, dieser Tage im Rahmen von Gesprächen über die Regierungsbildung mit dem designierten Präsidenten zusammen. Der einstige Widersacher wird nun als Anwärter für den Posten des Aussenministers gehandelt. (Tages-Anzeiger)