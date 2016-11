Das Comeback von Dov Charney

66 Millionen Dollar ist der kanadische Kleiderkonzern Gildan Activewear bereit, für die Marke American Apparel hinzublättern. Immerhin. Denn die Marke ist auch das Einzige, was vom Unternehmen aus Los Angeles übrig bleiben dürfte. Das einst gefragte Trendlabel steht vor seinem definitiven Aus, am Filialnetz hat Gildan kein Interesse. Die Läden – auch jene in Zürich – werden geschlossen.

Mit der Pleite von American Apparel hat Unternehmensgründer Dov Charney nichts mehr zu tun. Oder zumindest nicht mehr direkt. Sein letzter Versuch, wieder zurück ins Unternehmen zu kommen, war Anfang dieses Jahres gescheitert. Aus dem Unternehmen hinausgedrängt worden war er 2014. Wegen schlechter Ergebnisse, vor allem aber weil sein Verhalten von den Geldgebern nicht mehr goutiert wurde.

Dov Charneys Erfolg mit American Apparel basierte auf mehreren Pfeilern. Grundidee war es, die Kleider in Los Angeles statt in asiatischen Billiglohnländern nähen zu lassen. Charney warb damit, dass die Näherinnen in seiner Fabrik anständig bezahlt würden, krankenversichert seien und erst noch kostenlose Englisch- und Computerkurse angeboten bekämen.

In den Neunzigerjahren, als Charney das Business schrittweise aufbaute, stand er mit der fairen Kleiderproduktion noch alleine auf weiter Flur. Das kam bei der jedem Trend hinterhereilenden urbanen Kundschaft genauso gut an wie die damals eher aussergewöhnlichen Schnitte der Alltagskleider von American Apparel. Mittlerweile sind soziale Standards oder Ökologie aber selbst bei den grossen Kleiderketten mit ihren Billigkleidern ein Thema, und beim Kleiderdesign haben längst andere Labels American Apparel den Rang abgelaufen.

Pornografisch angehauchte Werbung provozierte

Zum Erfolg von American Apparel trug aber auch Charneys Wesensart bei. Dass der Firmengründer und -boss ein Provokateur und ein Exzentriker war, dürfte für American Apparel, das zu besten Zeiten über 10'000 Mitarbeiter beschäftigte und weltweit gegen 300 Läden betrieb, genauso wichtig gewesen sein wie die sozialen Standards und die Kleiderschnitte. Breite Kreise dürfte die oft pornografisch angehauchte Werbung des Kleiderlabels zwar angeekelt haben. Von den Skandalen, die Charney auslöste, ganz zu schweigen. Doch die provokativen Werbesujets, die Anschuldigung wegen sexueller Belästigung und sein offenbar oft rüder Umgangston mit weiblichen Angestellten trugen dennoch dazu bei, dass die Marke in der breiten Öffentlichkeit als einzigartig wahrgenommen wurde.

Das war alles einmal. Bei seinem neuesten Projekt schlägt Charney zurückhaltendere Töne an – jedenfalls bislang. Angekündigt hat er sein Start-up bereits Anfang Jahr, als ein Gericht seinen Plan zur Rettung von American Apparel abgelehnt hatte. Viele Details des neuen Geschäfts nennt Charney bis heute noch nicht. Über Medienberichte ist einzig durchgesickert, dass er wie bei American Apparel wieder auf Kleider aus heimischer Produktion setzen will. Auch die Finanzierung des Unternehmens soll bereits stehen, wobei sowohl Mitstreiter als auch Investoren aus seiner Zeit bei American Apparel mit an Bord sein sollen. Bereits 40 Angestellte sollen bereits mit der Produktion begonnen haben, und auch erste Lieferungen an Grosshändler sollen bereits erfolgt sein.

Während es vom neuen Unternehmen bislang noch keinen Webauftritt gibt, veröffentlicht Charney auf einer Internetseite und in den sozialen Medien Fotografien von Los Angeles. Es sind Bilder von Häuserfassaden, Läden, Werkstätten und Fabriken. Bilder, welche zeigen, wie kreative Individuen versuchen, ihren Platz in der Geschäftswelt zu finden, wie es auf Thatslosangeles.net heisst.

Gleichzeitig dokumentiert Charney mit den Bildern auch den Aufbau seines neuen Unternehmens. Denn einige der Bilder dokumentieren die Lieferkette der örtlichen Textilindustrie. Da und dort finden sich zudem explizite Hinweise auf das neue Geschäft, das Charney aufbaut. Ziemlich konkret ist dabei einer seiner letzten Posts: Da schrieb Charney, dass in seinem neuen Unternehmen mittlerweile das 100'000ste Kleidungsstück produziert worden sei. Und dass geplant sei, bald weitere Grosshändler und auch die Konsumenten zu beliefern. Der Schluss eines Modejournalisten, dass Charneys neues Label wie sein Fotoprojekt «That’s Los Angeles» heissen wird, ist da wohl nicht einmal so abwegig.

