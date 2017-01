Das schwedische Experiment mit dem 6-Stunden-Arbeitstag

Für viele Arbeitnehmer ist es ein Traum: ein kürzerer Arbeitstag. Statt der gängigen 8,5 ist man nur noch 6 Stunden im Betrieb. Die 42-Stunden-Woche würde so zur 30-Stunden-Woche. 12 Stunden bleiben mehr Zeit für die liebe Familie, für den Sport oder einfach zum Faulenzen. In Schweden wird der 6-Stunden-Tag derzeit in mehreren Betrieben getestet. Vor wenigen Tagen wurden die ersten Ergebnisse des fast zweijährigen Versuchs im Göteborger Altersheim Svartedalen bekannt gegeben.

Die Resultate sind beeindruckend. Die Mitarbeiter fühlten sich wesentlich besser als solche in den Referenzbetrieben, so ein Bericht des Schwedischen Radios. Sie sind auch weniger häufig krank. Doch auch die Senioren im Altersheim haben etwas davon: Die Versorgung konnte verbessert werden.

Es gibt jedoch ein grosses Aber. Die Kosten für den Betrieb sind stark angestiegen. Um im Altersheim Svartedalen die Arbeitszeit von 8 auf 6 Stunden pro Tag zu senken, hätten 17 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden müssen. Das habe Kosten von 10 Millionen Kronen, umgerechnet rund 1,1 Millionen Franken, verursacht. Das sei auch der Grund, wieso der Test nicht zum Normalfall werden soll.

Kosten nahmen drastisch zu

«Es ist viel zu teuer, die Arbeitszeit in kurzer Frist zu verkürzen», so Daniel Bernmar, der für die Altersbetreuung zuständige Lokalpolitiker, gegenüber Bloomberg.

Für Bernmar ist der Versuch damit nicht gescheitert. Vielmehr zeige er auf, dass kürzere Arbeitstage ein vielversprechender Ansatz seien. Die Produktivität der Mitarbeiter steigt, und davon profitiert die ganze Gesellschaft. Er glaube daher, dass kürzere Arbeitstage in der Zukunft weiter verbreitet sein werden. Es brauche aber noch mehr Forschung, um die Effekte der kürzeren Arbeitswoche abschätzen zu können.

Der Trend gibt ihm recht. Generell ist die Wochenarbeitszeit in Schweden rückläufig – wie auch in der Schweiz. Laut Daten der Weltwirtschaftsorganisation OECD sank die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in Schweden in den letzten zehn Jahren um rund eine halbe Stunde. Noch etwas deutlicher ging sie in der Schweiz zurück. Im Schnitt über alle OECD-Staaten ist die Arbeitszeit in der Folge der Finanzkrise in den letzten Jahren eher wieder angestiegen. Laut Wissenschaftlern wird die Lebensarbeitszeit dadurch verlängert, dass die Pensionierung nach hinten verschoben wird. Die Menschen bleiben länger fit und müssen dafür die Kosten tragen.

Es gibt in Schweden nur wenige Betriebe, die mit der geringeren Arbeitszeit experimentieren, dennoch werden sie von der internationalen Öffentlichkeit genau beobachtet. Schon in den Neunzigerjahren gab es dort erste Versuche, etwa in einem schwedischen Werk des japanischen Autobauers Toyota, wie unter anderem die britische BBC berichtet.

Weniger auf Facebook

Die «Süddeutsche Zeitung» hat mehrere davon aufgelistet: Ob nun bei einem Krankenhaus oder bei einem städtischen Sozialdienst – überall sind die Resultate positiv. Den bisherigen Mitarbeitern geht es besser, seit sie weniger lange Arbeitstage haben. Zudem sind Stellen, auf die sich niemand bewarb, nun wieder attraktiver und können wieder besetzt werden.

Auch in der Privatwirtschaft findet sich ein glühender Verfechter des 6-Stunden-Tages. Die Softwarefirma Filimundus lässt seine Mitarbeiter ebenfalls kürzer arbeiten – das bei gleichem Lohn und gleichen Sozialleistungen. Die Erfahrungen seien durchwegs positiv. Die Mitarbeiter blieben sechs Stunden bei der Sache und liessen das Surfen auf Facebook während der Arbeitszeit bleiben.

Auch wenn der Versuch im schwedischen Altersheim Svartedalen nicht weitergeführt wird, dürfte der 6-Stunden-Arbeitstag in Schweden ein Thema bleiben. Die Zahl der Betriebe mit der neuen Arbeitsform steigt an. (Tages-Anzeiger)