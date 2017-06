Das sind die beliebtesten Ferienjobs der Schweiz

Ein paar Franken dazuverdienen und dann in die Ferien. Dafür bieten sich die Semesterferien bestens an. Zahlreiche Webportale bieten Studenten die Möglichkeit, einen passenden Job zu finden. Die Auswahl ist riesig. Es werden Gästebetreuer für Airbnb-Liegenschaften gesucht, Sachbearbeiter für Kontoeröffnungsunterlagen oder Schreibkräfte für Onlineshops. Trotz der Vielfalt gibt es Klassiker, die sich besonders gut eignen, das Portemonnaie in der vorlesungsfreien Zeit zwischen Juni und September aufzufüllen.

Die Schweizer Stellenplattform Coople hat ausgewertet, welche Ferienjobs die Schweizer Studenten am häufigsten ausüben. Beim Stellenportal sind 120'000 Stellensuchende registriert. Bei 30 Prozent davon soll es sich um Studenten handeln. Besonders viele verbringen als Serviceangestellte den Sommer. Sie machen 38 Prozent der Studentenjobs aus, welche die Plattform vermittelt.

Begehrte Arbeit an Open Airs

Immerhin 22 Prozent der Studenten helfen am Empfang eines Hotels aus oder arbeiten als Hostessen. 21 Prozent verbringen die Sommertage als Promoter und verteilen beispielsweise an den zahlreichen Festivals Werbematerial. Beliebt sind auch Jobs als Auf- und Abbauhelfer an den Konzerten. Denn in den Sommermonaten seien Jobs rund um die Open Airs besonders begehrt.

Laut Coople könne es damit zusammenhängen, dass die Studenten darauf hofften, den einen oder anderen Star anzutreffen. Doch bisweilen arbeiten selbst Promis im Sommer. Im letzten August sorgte Sasha Obama, die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, für Schlagzeilen. Sie kellnerte in einem Fischrestaurant.

Rund drei Viertel der Schweizer Studenten arbeiten laut dem Bundesamt für Statistik nebenher. Vielen Studenten gelingt so der erste Schritt, in ihren späteren Beruf. Andere rackern sich ein paar Wochen in einer Gärtnerei ab, um sich so ein paar Franken dazuzuverdienen. Die Chancen, dabei die eigene Karriere zu lancieren, sind kleiner – es kann trotzdem eine lehrreiche Erfahrung sein. (jb)